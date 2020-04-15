هايف يقترح إنشاء مركز لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض



تضمن تشكيل فريق من الباحثين لإجراء الأبحاث على الأنظمة التطبيقية محليًّا ودوليًّا

15 أبريل 2020 || أعلن النائب محمد هايف تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء مركز لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض تزامنًا مع أزمة «كورونا» كي تأخذ الدولة احتياطاتها وتستفيد من هذه الأزمة.

وقال هايف في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن فكرة الاقتراح تتلخص بإنشاء مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض في الكويت ليكون المحور الرئيسي والمرجع لجميع الأنشطة ذات الصلة بمعالجة الأوبئة الميكروبية وتفشي الأمراض.

وأضاف أن الاقتراح يهدف أيضًا إلى إنشاء الأساس والبنية التحتية وخلق البيئة المناسبة للتعامل مع مثل هذه الأوبئة والحد من تأثيرها على الصحة وعلى الاقتصاد وعلى حياة البشر .

وأشار إلى أن الاقتراح يقضي بتشكيل فريق من الباحثين والمحللين المميزين من الكفاءات وتفرغهم لإجراء الأبحاث على الأنظمة التطبيقية محليًّا ودوليًّا بالتعاون مع المنظمات الرائدة والشهيرة في هذا المجال حول العالم لتطوير المعرفة ونقلها إلى البلاد لوضع رؤية المركز وقوانينه وأهدافه.

ولفت إلى أن من أهم تلك الأهداف هي تقليل اعتماد الكويت على غيرها من الدول لتقديم الحلول والامدادات وأيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتي في مثل هذه الظروف والمواقف الصعبة.

وتتضمن الأهداف خدمة المجتمع وتوعيته وتزويده بالتقنيات والمستلزمات والمهارات المناسبة للتعامل مع أي وباء محتمل في المستقبل .

ورأى أن هذا المركز لو كان موجودًا في السابق لما احتاجت البلد إلى الاستعانة بكثير من المراكز الموجودة بدول العالم الأخرى .

ودعا هايف الجميع إلى أن يكونوا على استعداد لسد الثغرات وتقديم القوانين التي تحتاج إليها الكويت كإنشاء المراكز التي تساعد في مثل هذه الأزمات.

وقال هايف إن هذه الفكرة تقدم بها د.

بدر العنزي وهو أحد الباحثين والمخترعين والمسجل باسمه عدة اختراعات ومقترحات نافعة، داعيًا الحكومة إلى الاستفادة من الباحثين والمبتكرين للاستفادة من اقتراحاتهم وأبحاثهم وتقديمها على هيئة قوانين.

وأكد أن الكويت لديها العديد من الكفاءات النادرة والمتميزة ما يغني البلد عن الباحثين في دول العالم، لكنهم لم يجدوا الرعاية الكافية والاهتمام والدعم الكافيين وإنشاء مثل هذه المراكز وغيرها يتيح احتواء هؤلاء الباحثين الكويتيين.

وقال هايف إن المادة الأولى تنص على إنشاء مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض.

وحددت المادة الثانية أهداف المركز في القيام بالأعمال البحثية والتكنولوجية من إجراء البحوث والدراسات وتحسين الرعاية الصحية وتشكيل إدارة تربوية للتنمية والقوى الكويتية العاملة وتدريب الطلاب ونشر الوعي ونشر المعرفة الصحيحة بين الناس حول الفيروسات وبناء جسور التعاون مع المعاهد الرائدة في العالم .

كما تضمن الاقتراح المواد الإدارية التي جاءت لتفصيل كيفية إدارة هذا المركز المقترح وهي ما يقارب 9 مواد جاءت مفصلة لهذا الاقتراح مع مذكرته الإيضاحية. وتمنى هايف أن يلقى هذا الاقتراح الاهتمام من الحكومة خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تعطلت خلاله أعمال مجلس الأمة ولجانه وكذلك استقبال الاقتراحات.

من ناحية أخرى دعا هايف إلى ضرورة إعادة عقد جلسات مجلس الأمة لأهميتها في ظل هذه الأزمة الحالية ومراقبة الأداء الحكومي.

واستغرب هايف تعطيل المجلس بهذه الطريقة، معتبرًا أن المجلس قادر على عقد الجلسات وأخذ الاحتياطات اللازمة كما حدث في الجلسة التي عقدت خلال الأزمة الحالية.

ودعا هايف إلى شحذ الهمم والاستفادة من جميع الطاقات التي تقدم مقترحات تصب في المصلحة العامة وتساهم في حل الأزمة على المستويات والمجالات كافة.

وتمنى هايف فتح المجال لجميع المقترحات التي يتقدم بها النواب وكذلك ما يتقدم به سواء حول الأوبئة أو ما يخص الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وغيره في ظل انغلاق الدول بأزماتها ما أثر على التصدير وتسبب في شح المستلزمات الطبية والمواد الغذائية وغيرها.