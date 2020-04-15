«الشؤون»: زيارات دورية للجمعيات لمتابعة سير العمل ومراقبة المخزون الاستراتيجي

15 أبريل 2020 || أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب حرص الوزارة على الزيارات الدورية للجمعيات التعاونية لمتابعة ومراقبة المخزون الاستراتيجي والتأكد من حسن سير العمل.

وأوضح شعيب في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء خلال ترؤسه فرق التفتيش التعاوني في حملة تفتيشية على إحدى الجمعيات أن فرق التفتيش وجميع العاملين في القطاع التعاوني يعملون على قدم وساق لمتابعة عمل الجمعيات التعاونية بمحافظات البلاد كافة.

وذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الجولات والزيارات الميدانية التفتيشية على الجمعيات التعاونية التي تنظمها الوزارة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من توفر المخزون الاستراتيجي وسلامة عملية التسوق والسيطرة على الأسعار.

ولفت إلى أن استمرار الجولات التفتيشية اليومية على الجمعيات “ليس بهدف تصيد الأخطاء” وإنما للتعاون معها بإيجابية في حسن إدارة الجمعيات لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مشددًا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في حال وجدت أي ملاحظات جسيمة تؤثر على صحة وسلامة وأموال المساهمين.

وبين أن الجمعيات التعاونية تقوم بكل الأعمال الوطنية والإنسانية وتعاون جهات الدولة كافة وتلتزم بساعات العمل الرسمي المنظمة للعمل وتعليمات السلطات الصحية بالكامل، مشيرًا إلى أن الأولوية الأساسية للجمعيات التعاونية هي خدمة المساهمين وتوفير احتياجاتهم كافة.

وأفاد شعيب أن التعاونيات تركز في هذه الفترة على توفير مخزون استراتيجي يكفي حاجة روادها من المواطنين والمقيمين، متمنيًا أن تنتهي الأزمة الحالية في أقرب وقت وتعود الحركة التعاونية إلى طبيعتها قبل هذه الأزمة.

وذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحث الجمعيات التعاونية على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى تحسبًا لأي خلل قد يعيق الاستيراد بسبب الوباء العالمي.

وشدد على السعي لئلّا يقل هذا المخزون عن ستة أشهر وسنة كاملة بالنسبة للسلع الأساسية في الجمعيات، موضحًا أنه تم تشكيل فرق عمل من قبل مجلس الوزراء تتعلق بالاستيراد من الخارج وتسهيل توريد المخزون الغذائي من العديد من الدول حيث تسير هذه العملية بشكل منتظم.