وزير الدفاع يقوم بزيارة تفقدية إلى هيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش

15 أبريل 2020 || قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح بزيارة تفقدية إلى هيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش الكويتي حيث كان في استقباله معاون رئيس الأركان العامة للهيئة اللواء الركن علي الشنفا وعدد من ضباط الهيئة.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الشيخ أحمد المنصور استمع خلال الزيارة إلى إيجاز مفصل عن الدور والواجب الذي تقوم به قوة واجب الإسناد التابعة للهيئة في ظل الظروف الصحية الراهنة في البلاد وما تقدمه من دعم ومساندة لكل الجهود الحكومية الرامية لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ونقل البيان عن الشيخ أحمد المنصور إعرابه عن الفخر والاعتزاز برجال الجيش الكويتي وما يقومون به من دور هام ومشرف من خلال أدائهم وتنفيذهم واجباتهم الموكلة إليهم بكل كفاءة ودقة واقتدار ما يعكس درجة الإعداد والتنظيم والجاهزية العالية التي يتمتعون بها.

وأضاف أنه قام بجولة تفقدية شملت المخبز الآلي بهيئة الإمداد والتموين اطلع خلالها على آلية العمل والإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها في هذا الموقع وانتقل بعد ذلك لزيارة قيادة الصيانة والتزويد الفني بالهيئة واستمع لإيجاز من آمر قيادة الصيانة والتزويد الفني العميد الركن مهندس صلاح العازمي عن دور وواجبات القيادة في مساندة الجهات الرسمية في البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وبعد ذلك قام بزيارة عدد من المخازن التابعة للهيئة حيث اطلع على ما تحتويه من مواد وتجهيزات غدائية بالإضافة إلى حجم المخزون الغذائي الإستراتيجي فيها وآلية الصرف والتوريد التي تقوم بها الهيئة من خلال إدارتها مثل هذه المخازن.