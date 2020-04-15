«الصحة» : تجهيز أربع وحدات طوارئ ميدانية في مستشفيات الكويت لمكافحة «كورونا»

15 أبريل 2020 ||أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس إبراهيم النهام عن تجهيز أربع وحدات طوارئ ميدانية في مستشفيات الكويت لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» مشيرا إلى أنه تم تجهيز جميع الوحدات خلال خمسة أيام وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح.

وقال النهام لوكالة الانباء الكويتية اليوم الأربعاء إن هذه الوحدات ستكون رديفا لقسم الحوادث بالمستشفيات موضحا أنها تضم نحو 20 سريرا في كل وحدة وموزعة على مستشفى مبارك ومستشفى العدان ومستشفى الفروانية ومستشفى الأميري.

وأثنى على القطاع الهندسي في الوزارة خلال هذه الازمة وعمله الدؤوب بتنفيذ خطط «الصحة» لاحتواء الفيروس.