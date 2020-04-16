سمو رئيس مجلس الوزراء يزور المستشفى الميداني في منطقة المهبولة

16 أبريل 2020 || قام سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء الیوم بزیارة المستشفى المیداني الذي أقامه الحرس الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة في منطقة المھبولة.

رافق سموه خلال الزیارة نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود ووكیل الحرس الوطني الفریق ركن مھندس ھاشم الرفاعي.

واستمع سموه إلى شرح موجز من المسؤولین عن ما یقدمھ المستشفى من خدمات طبیة ورعایة صحیة للمراجعین والمرضى من سكان المنطقة وما یحتویه من عیادات متخصصة ومركزي عملیات للحرس الوطني ووزارة الصحة.

وأعرب سموه عن تقدیره للجھود الكبیرة التي یقوم بھا الحرس الوطني قادة وضباط وأفراد في دعم ومساندة خطة الطوارئ مبینا أن الحرس الوطني یمثل ركیزة أساسیة في دعم ومساندة اخوانھم في وزارة الداخلیة في تأمین وحراسة كافة المواقع الحكومیة في ظل ھذه الظروف.

وأشاد سموه بالعمل الدؤوب الذي قام بھ الحرس الوطني في إقامة المستشفى المیداني وتجھیزه باحدث المعاییر وھذا یدل على ما یتمتعون به من قدرة فائقة في التدریب وتنفیذ كل ما یطلب منھم لدعم ومساندة خطة الطوارئ.

وأكد سمو رئیس مجلس الوزراء أن ما نشھده من مجھود بارز یأتي بناء على تخطیط سلیم واشراف مباشر عبر سنوات ممثلة بقیادة سمو الشیخ سالم العلي رئیس الحرس الوطني والشیخ مشعل الأحمد نائب رئیس الحرس الوطني وحرصھما على جاھزیة أفراد الحرس الوطني ومساندته لخطة الطوارئ في كافة القطاعات.

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