حماد يطالب بتزويد جميع الكوادر والاطقم الطبية بالكمامات الطبية N95

واكد حماد في تصريح صحفي اليوم بان وزارة الصحة تقوم بصرف الكمام فئة «N95» للكوادر والاطقم الطبية في مستشفى جابر الأحمد فقط ، رغم أن جميع المستشفيات والمستوصفات تستقبل الحالات المشتبه بإصابتها لحين وصول نتائج العينات الخاص بهم ونقل المصابين منهم لغرف العزل او مستشفى جابر الأحمد .



وأضاف أنه خلال الفترة الاخيرة لوحظ العديد من الاصابات بين افراد الكوادر والطواقم الطبية في عدد من المستشفيات والمستوصفات ، فهم جدار الصدّ الأول ويتعاملون مع المصابين منذ لحظة الاشتباه في حالاتهم الصحية ، لذا يجب علينا حمايتهم وتحصينهم ويجب أن يكون التعامل مع الجميع بمسطرة واحده .