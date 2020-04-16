حماد يطالب بتزويد جميع الكوادر والاطقم الطبية بالكمامات الطبية N95

16 أبريل 2020 || طالب النائب سعدون حماد بتزويد كافة الكوادر والاطقم الطبية والعاملين في المجال الصحي بجميع المستشفيات والمستوصفات بالكمامات الطبية فئة «N95» لحمايتهم وتحصينهم والحد من انتشار الفيروس وانتقاله اليهم .
واكد حماد في تصريح صحفي اليوم بان وزارة الصحة تقوم بصرف الكمام فئة «N95» للكوادر والاطقم الطبية في مستشفى جابر الأحمد فقط ، رغم أن جميع المستشفيات والمستوصفات تستقبل الحالات المشتبه بإصابتها لحين وصول نتائج العينات الخاص بهم ونقل المصابين منهم لغرف العزل او مستشفى جابر الأحمد .
وأضاف أنه خلال الفترة الاخيرة لوحظ العديد من الاصابات بين افراد الكوادر والطواقم الطبية في عدد من المستشفيات والمستوصفات ، فهم جدار الصدّ الأول ويتعاملون مع المصابين منذ لحظة الاشتباه في حالاتهم الصحية ، لذا يجب علينا حمايتهم وتحصينهم ويجب أن يكون التعامل مع الجميع بمسطرة واحده .
وأشاد حماد بجهود الصفوف الامامية من الكوادر والاطقم الطبية ومختلف العاملين بالمجال الصحي في مكافحة فيروس كورونا «COVID-19» فهم منذ اللحظات الأولى لتفشي الفيروس على خط المواجهة الأول للتصدي له ومنع انتشاره .
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