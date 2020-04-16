«الصحة»: 119 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بإجمالي 1524 حالات مسجلة

16 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تسجیل 119 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال39 للوزارة إن الحالات المرتبطة بالسفر أربع حالات وھي حالتین لمواطنین كویتیین مرتبة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتین لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر للولایات المتحدة الأمریكیة مبینا أن جمیع الحالات قادمة ضمن رحلات الاجلاء الجوي الأخیرة حیث كانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأضاف أن الحالات المخالطة 102 حالة وھي «4 حالات لمواطنین كویتیین» و«68 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«12 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«6 حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«5 حالات لمقیمین من الجنسیة الفلبینیة» و«3 حالات لمقیمین من الجنسیة الأردنیة».

وذكر أن من الحالات المخالطة أیضا «حالتین لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة النیبالیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة السیریلانكیة» مشیرا إلى أن جمیع ھذه الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الحالات تحت التقصي الوبائي 13 حالة وھي «حالة لمواطن كویتي» و«5 حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«7 حالات لمقیمین من الجنسیة الھندیة» لافتا إلى أن جمیع ھذه الحالات قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 225 حالات من الحالات التي كانت قد أصیبت بالمرض بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود في وقت سابق صباح الیوم شفاء 19 حالة جدیدة خلال ال24 ساعة الماضیة.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغت 32 حالة بواقع 16 حرجة و16 مستقرة وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فیروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعایة الطبیة 1296 حالة فیما یبلغ إجمالي حالات الوفاة ثلاث حالات.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضیة 75 حالة بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد السند التأكید على المواطنین والمقیمین ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقایة الشخصیة واتباع التعلیمات والتوصیات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجھات الرسمیة في الدولة فیما یخص احتواء انتشار فیروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمیة الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.

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