دول مجلس التعاون الخليجي توافق على اقتراح الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي موحد

16 أبريل 2020 || وافقت دول مجلس التعاون الخلیجي الیوم الخمیس على اقتراح دولة الكویت بإنشاء شبكة أمن غذائیة متكاملة خلیجیة موحدة لتحقیق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكلیف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بالدراسة الفنیة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة في بیان لـ إن وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان شارك الیوم في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنیة الاتصال المرئي بین وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لاستعراض الجھود المبذولة في دول المجلس للتصدي لتداعیات وآثار جائحة كورونا المستجد.

وذكرت «التجارة» أن الوزراء المعنیین بحثوا أیضًا الآثار الاقتصادیة لوباء فیروس كورونا المستجد على دول الخلیج ومناقشة الأمن الغذائي مشیرة إلى أن ھناك اجتماعات تنسیقیة دوریة بین وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بین مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجھھا.

«إع»