البلدية تبدأ استقبال معاملات البناء إلكترونيا اعتبارا من الأحد المقبل

16 أبريل 2020 || أعلن مدیر عام البلدیة أحمد المنفوحي فتح استقبال معاملات البناء إلكترونیا اعتبارا من الأحد المقبل بھدف التسھیل على المواطنین أثناء فترة التوقف القسري لدوام الموظفین على اثر ما تمر به البلاد جراء جائحة فیروس كورونا المستجد .

وأوضح المنفوحي في بیان صحفي اليوم أنه نظرا للحاجة الملحة لعدم توقف معاملات البناء الالكترونیة للمواطنین الواردة من المكاتب الھندسیة والدور الاستشاریة المعتمدة لاصدار التراخیص الھندسیة للبناء سیتم استئناف اصدار التراخیص الھندسیة للبناء وتعھد الاشراف وایصال التیار الكھربائي.

وذكر أن المعاملات الالكترونیة لا تحتاج للمراجعة بصفة شخصیة وإنما یمكن للمواطن أو أصحاب المكاتب الھندسیة والدور الاستشاریة المعتمدة الدخول على الموقع الالكتروني للبلدیة والحصول على الترخیص الھندسي للبناء بعد استیفاء كافة مواصفات واشتراطات البلدیةالمطلوبة.

«إع»