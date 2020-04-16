سعدون حماد: تزويد جميع الكوادر والأطقم الطبية بالكمامات الطبية «N95»

طالب النائب سعدون حماد بتزويد كافة الكوادر والأطقم الطبية والعاملين في المجال الصحي بجميع المستشفيات والمستوصفات بالكمامات الطبية فئة «N95» لحمايتهم وتحصينهم والحد من انتشار الفيروس وانتقاله إليهم .

وأكد حماد في تصريح صحفي اليوم بأن تقوم وزارة الصحة بصرف الكمام فئة «N95» للكوادر والأطقم الطبية في مستشفى جابر الأحمد فقط ، رغم أن جميع المستشفيات والمستوصفات تستقبل الحالات المشتبه بإصابتها لحين وصول نتائج العينات الخاصة بهم ونقل المصابين منهم إلى غرف العزل أو مستشفى جابر الأحمد .

وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة لوحظ العديد من الإصابات بين أفراد الكوادر والطواقم الطبية في عدد من المستشفيات والمستوصفات ، فهم جدار الصدّ الأول ويتعاملون مع المصابين منذ لحظة الاشتباه في حالاتهم الصحية، لذا يجب علينا حمايتهم وتحصينهم ويجب أن يكون التعامل مع الجميع بمسطرة واحده .

وأشاد حماد بجهود الصفوف الأمامية من الكوادر والأطقم الطبية ومختلف العاملين بالمجال الصحي في مكافحة فيروس كورونا «COVID-19» فهم منذ اللحظات الأولى لتفشي الفيروس على خط المواجهة الأول للتصدي له ومنع انتشاره .