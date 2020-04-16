«الطيران المدني» تسير 75 رحلة جوية خلال المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنين

16 أبريل 2020 || أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني تسییر 75 رحلة جویة ضمن المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنین من الخارج المقرر انطلاقھا الأحد المقبل في ضوء تفشي جائحة فیروس كورونا المستجد عالمیا.

وقال المتحدث الرسمي باسم «الطیران المدني» رئیس فریق الخطة التشغیلیة لرحلات عودة المواطنین سعد العتیبي لـ إن المرحلة المقبلة – وھي الأولى من خمس مراحل – ستشھد نقل مواطنین من 16 وجھة على مدار ثلاثة أیام.

وأضاف العتیبي أن المرحلة الأولى تتضمن رحلات إلى الریاض والدمام وجدة وأبوظبي ودبي والمنامة والدوحة ومسقط والقاھرة والاسكندریة وعمان ولندن واسطنبول وأنقرة وجنیف وباریس وذلك على متن طائرات شركتي الخطوط الجویة الكویتیة والجزیرة.

وأفاد أن الیوم الأول یتضمن 28 رحلة جویة موزعة على النحو التالي « 8 رحلات إلى الریاض و 3 إلى الدمام و 2 إلى أبوظبي و 5 رحلات إلى دبي و 6 إلى المنامة فضلا عن 3 رحلات إلى الدوحة ورحلة واحدة إلى مسقط».

وأضاف أن رحلات الیوم الثاني وعدد 25 تشمل « 5 رحلات إلى الریاض ورحلة واحدة إلى كل من جدة والدمام و 4 رحلات إلى أبوظبي و 6 إلى دبي فضلا عن 3 رحلات إلى المنامة و 2 إلى الدوحة ورحلة واحدة لكل من القاھرة ولندن والعاصمة الأردنیة».

وأوضح العتیبي أن الیوم الثالث والأخیر من ھذه المرحلة سیشھد تسییر 22 رحلة جویة بواقع « 3 رحلات إلى الریاض و 4 إلى القاھرة ورحلة واحدة إلى الاسكندریة و 6 رحلات إلى العاصمة الأردنیة و 3 رحلات إلى اسطنبول ورحلة واحدة إلى كل من أنقرة وباریس وجنیف و 2 إلى لندن».

وأعلن سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء الاثنین الماضي انتھاء مجلس الوزراء من اعتماد خطة عودة المواطنین من الخارج تنفیذا لتوجیھات سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتبدأ الخطة الأحد المقبل.

وقال سمو الشیخ صباح الخالد في مؤتمر صحفي حینئذ إن الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لھذا الغرض وبعد اكتمال كافة استعدادات الجھات المعنیة التي تكفل استقبال المواطنین على النحو المطلوب الذي یحقق الھدف المأمول.

«إع»