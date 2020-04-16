«الصحة»: تدريب 600 طبيب وطبيبة على إجراء فحوصات «كورونا» للعائدين من الخارج

16 أبريل 2020 || أعلنت وزارة الصحة إن نحو 600 طبیب وطبیبة من مختلف التخصصات

خضعوا لدورات تدریبیة مكثفة على أخذ المسوحات وإجراء الفحوصات الطبیة المتخصصة للكشف عن الإصابة بعدوى فیروس كورونا المستجد استعدادا لاستقبال المواطنین العائدین من الخارج ضمن رحلات الإجلاء.

وذكر مدیر إدارة الصحة العامة الدكتور فھد القملاس لـ اليوم إن «الإدارة» نظمت ورشة عمل مكثفة ومحاضرات متخصصة لتدریب الكوادر المقرر تواجدھا داخل عیادات طبیة موزعة في مطار الكویت الدولي لفحص العائدین ضمن رحلات الإجلاء المرتقب تسییرھا اعتبارا من 19 أبریل الجاري والتأكد من سلامتھم.

وأوضح القملاس أن الفرق التابعة لإدارة الصحة العامة ستباشر إجراءات وقائیة تجاه المواطن بعد عبوره منفذ المطار إذ ستتم متابعته عبر تطبیق «شلونك» الإلكتروني المفترض أن یحمله للتواصل معه والاطمئنان على صحته خلال فترة الحجر المنزلي المقرر لمدة 14 یوما حال عدم اكتشاف إصابته بعدوى الفیروس المستجد.

«إع»