«الشؤون»: متابعة أبناء الحضانة العائلية خارج البلاد لحين عودتهم للوطن

18 أبريل 2020 || أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي حرص الوزارة على متابعة أبناء الحضانة العائلية المتواجدين خارج البلاد بغرض الدراسة والسياحة والاطمئنان عليهم وتلبية احتياجاتهم لحين عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

وقال السبيعي في تصريح صحفي اليوم السبت أنه يجري العمل على مدار الساعة لمتابعة ابنائنا في الخارج والاطمئنان عليهم وحثهم على الالتزام بتعليمات سفاراتنا في كل من إيرلندا وماليزيا واميركا وتايلاند والإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأضاف أن جميع الابناء في الخارج بخير ويتم التنسيق معهم لتوفير كل احتياجاتهم لحين بدء خطة الاجلاء التي اطلقتها الحكومة التي سيتم تدشينها غدا الاحد.

وأوضح أن هناك متابعة يومية للابناء المحتضنين لدى الأسر وذلك عن طريق قسم الحضانة العائلية الذي يوجه كافة طاقاته للاطمئنان على المحتضنين وتذليل كل المعوقات والصعوبات أمام الأسر المحتضنة.

وفيما يخص المخزون الغذائي لابناء الحضانة العائلية بين أنه تم توفير مخزون غذائي متكامل لكل الدور الايوائية تكفي لمدة ثلاث أشهر مضيفا أن العمل جار على رفع المخزون ليكفي ستة أشهر بالتنسيق مع قياديي الوزارة.

من جانبه أكد مدير ادارة الحضانة العائلية الدكتور جاسم الكندري في تصريح مماثل حرص جميع موظفي ادارة الحضانة العائلية على توفير وتلبية كل احتياجات ابناء الوزارة مشددا على أهمية جهود جميع العاملين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.