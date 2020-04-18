وزير المالية يصدر قرارا بتأجيل أقساط «التأمينات» 6 أشهر اعتبارا من 1 أبريل الجاري

18 أبريل 2020 || أصدر وزير المالية براك الشيتان قرارا بتأجيل أقساط الاستبدال والمعاش المقدم وحصة أصحاب العمل والشركات والباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1 أبريل الجاري وذلك بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة في اجتماعه اليوم السبت على مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال الوزير الشيتان الذي يرأس مجلس ادارة «التأمينات» لوكالة الانباء الكويتية عقب اجتماع مجلس ادارة المؤسسة إن «التأمينات» أنجزت اعداد الكشوفات التي تحتوى على كل البيانات والمبالغ التي سبق أن تم استقطاعها خلال شهر ابريل في اقراص مدمجة «سي دي» وسيتم ارسالها غدا الأحد الى البنوك المحلية لايداعها في حسابات المستفيدين.

وأكد أن هذا القرار يأتي امتثالا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والتقليل من حدة الاثار المالية على القطاعات الاقتصادية بسبب تداعيات «كورونا» وايمانا بدور المؤسسة الاجتماعي في هذا الجانب.