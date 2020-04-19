«الطيران المدني»: المرحلة الأولى لإجلاء المواطنين عبر مطار الكويت الدولي تسير بنجاح

19 أبريل 2020 || أكدت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة أن إجلاء المواطنین الكویتیین عبر مطار الكویت الدولي یسیر بنجاح وسط استعدادات تامة لاستقبال ھؤلاء العائدین من الخارج ضمن المرحلة الأولى التي بدأت الیوم الأحد وتستمر حتى یوم الثلاثاء المقبل في ضوء تفشي فیروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفید – 19» حول العالم.

وقال رئیس فریق الخطة التشغیلیة لرحلات عودة المواطنین من الخارج سعد العتیبي لـ على ھامش استقبال المواطنین العائدین إن خطة عودة المواطنین من الخارج تأتي تنفیذًا لتوجیھات صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – إذ سیتم خلال ھذه المرحلة تشغیل 75 رحلة من أصل 16 وجھة على مدار ثلاثة أیام.

وأضاف العتیبي أن عملیة عودة المواطنین الیوم في مطار الكویت الدولي تسیر بنجاح بفضل التعاون الكبیر لكل من وزارات الخارجیة والصحة والداخلیة والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للإطفاء وشركة الخطوط الجویة الكویتیة وشركة طیران الجزیرة وشركات الخدمات الأرضیة.

وأوضح أن ھذه المرحلة وھي الأولى من خمس مراحل تتضمن رحلات إلى الریاض وجدة والدمام وأبوظبي ودبي ومسقط والمنامة والدوحة والقاھرة والإسكندریة وعمان ولندن وإسطنبول وأنقرة وباریس وجنیف.

ولفت إلى أن رحلات شركة الخطوط الكویتیة ستكون على مبنى «تي4»، وأن رحلات شركة الطیران الجزیرة وبقیة الشركات الأخرى ستكون في مبنى «تي1».

وذكر أنه تم تجھیز مواقع معزولة للفحص في مبنیي «تي1» و«تي 4» بمطار الكویت الدولي مع اتباع كل إجراءات السلامة والتدابیر الاحترازیة وفق اشتراطات ومتطلبات وزارة الصحة العامة، مبینًا أنه سیتم في ھذه القاعات فحص كل القادمین من خارج البلاد من خلال الطاقم الطبي المخصص من وزارة الصحة.

وأكد العتیبي أن الإدارة منذ الإعلان عن انتشار مرض «كوفید – 19» في الصین دیسمبر الماضي قامت بتفعیل خطة الطوارئ والاستعدادات وإنشاء لجنة علیا برئاسة رئیس الإدارة العامة للطیران المدني الشیخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح للمتابعة والتنسیق مع اللجنة.

وكان سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء قام أمس بجولة تفقدیة في مطار الكویت الدولي للاطلاع على استعدادات أجھزة الدولة لاستقبال المواطنین العائدین من الخارج تنفیذًا لأوامر حضرة صاحب السمو أمیر البلاد – حفظه الله ورعاه – ورغبته السامیة بعودة أبنائه إلى أرض الوطن.

وعبر سموه بعد جولته عن ارتیاحه لما تلمسه من جھود كبیرة وعمل دؤوب من جمیع الأجھزة الحكومیة التي تعمل على خطة عودة المواطنین من الخارج.