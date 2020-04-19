الغانم: النائب عبدالله الرومي سيترك فراغاً كبيراً يصعب تعويضه

رأى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن إعلان النائب عبدالله الرومي «عدم نيته خوض الانتخابات المقبلة واعتزال العمل البرلماني، يعني حرفيا ترك فراغ كبير يصعب تعويضه، خاصة ونحن نتحدث عن برلماني مخضرم وكبير وذي خبرة برلمانية متراكمة».

وقال الغانم: «عزائي الوحيد أبا محمد أنك تعتزل العمل البرلماني لا السياسي، فالساحة السياسية تحتاج إلى رجال مثلك، نظيفي اليد، حكماء وخبراء، يضعون مصلحة البلد دوما فوق كل اعتبار».

وأضاف: «أنا على المستوى الشخصي، سأظل أحتاج إلى مشورتك أيها الأخ الكبير، ولا أستغني عن آرائك السديدة النافعة، كما كنت أفعل دائما من 14 عاماً».