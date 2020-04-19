حماد يشكر سمو الأمير على قراره السامي بعودة جميع المواطنين من الخارج

19 أبريل 2020 || أعرب النائب سعدون حماد عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على القرار السامي بعودة جميع المواطنين في الخارج من مرضى وطلبة وسياح، مؤكدًا أن تسمية سموه قائدًا للإنسانية لم تأت عبثًا.

وقال حماد في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن أول طلائع العائدين من الخارج إلى البلاد اليوم، لافتًا إلى أنه أول من طالب بإجلاء الكويتيين من الخارج رغم معارضة البعض.

وأوضح حماد أن خطة الحكومة للإجلاء كانت ستتم في مدة تصل إلى عشرة أشهر إلا أن رغبة سمو الأمير في عودة الكويتيين عجلت في ذلك، مشيرًا إلى أن سموه هنأ الأسر الكويتية بعودتهم وطالبهم بالالتزام بالشروط الصحية.

من جانب آخر طالب حماد الحكومة ووزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي بضرورة إنهاء العام الدراسي الحالي وانتقال جميع الطلبة من المرحلة الابتدائية حتى الصف الحادي عشر إلى المراحل التي تليها واعتماد نتيجة الفصل الأول للصف الثاني عشر.

وأشار حماد إلى أنه أول من طالب بإنهاء العام الدراسي الحالي، ولم تأخذ وزارة التربية بهذا المقترح ومددت الموضوع إلى شهر اغسطس بالرغم من تصريحات وزير الصحة الشيخ باسل الصباح التي قال فيها إن أزمة كورونا ستمتد حتى نهاية العام الحالي.

وتساءل حماد قائلًا ” لماذا لم تؤخذ تعليمات وزير الصحة بشأن فيروس كورونا بمحمل الجد” ، مطالبًا بضرورة إصدار قرار بإنهاء العام الدراسي أسوة بما فعلته المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

وقال حماد إننا نعلم أن هناك ضغوطات على وزير التربية من أصحاب المدارس الخاصة لعدم إنهاء العام الدراسي الحالي لكي يستفيدوا من رسوم التدريس، لكننا لا نعمل لمصلحة التجار.

وأكد حماد في ختام تصريحه أن مجلس الوزراء يعلم أن الأزمة لن تنتهي إلا في نهاية العام الحالي، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن.

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