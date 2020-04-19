الدلال: تقدمت والشاهين بطلب لتكليف ديوان المحاسبة متابعة إجراءات الصرف المالي المتعلقة بأزمة كورونا

19 أبريل 2020 || أعلن النائب محمد الدلال تقدمه والنائب أسامة الشاهين بطلب لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم لعرضه على المجلس بشأن تكليف ديوان المحاسبة متابعة كافة المصاريف والإجراءات الخاصة بالصرف المالي المتعلق بأزمة وباء كورونا وإعداد تقرير بهذا الشأن خلال ٣ أشهر.

وقال الدلال في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن من أهم المسائل التي نص عليهاحماية المال العام وإحدى أهم وسائل حماية المال العام المراقبة والمتابعة سواء من مجلس الأمة أو الجهات الرقابية المختصة مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

وأوضح أن هذا التكليف الذي تقدم بطلبه هو تكليف خاص وفقًا للائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون ديوان المحاسبة، مبينًا أن الطلب ينص على أن يعد ديوان المحاسبة تقريرًا خاصًّا بكل ما يتعلق بالمصاريف وأوجه الصرف والجوانب المالية المتعلقة بصرف مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات الرسمية الخاضعة للرقابة.

وشدد على أن الإجراءات المالية والإدارية والقانونية لهذه المصاريف يجب أن يتم فحصها، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء اسمه الأمر المباشر في الصرف دون رقابة ديوان المحاسبة الذي يجب أخذ موافقته بعد فحص إجراءاتها.

وبين أن التكليف يشمل المبالغ التي كانت مرصودة بالميزانية أو التي أضيفت إليها وخصصت لمواجهة أزمة كورنا ، مشيرًا إلى أنه وعددًا من النواب سبق أن تقدموا بطلب وافق عليه المجلس في وقت سابق بتكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحث كل المصاريف المتعلقة بمواجهة وباء كورونا.

وقال إن من حق لجنة الميزانيات دعوة كل الجهات الرسمية لمناقشتها في المصاريف المتعلقة بالوباء ، لافتًا إلى أن هذا هو الدور الرئيسي المطلوب من مجلس الأمة بتفعيل وتحريك كل الجهات الرقابية من أجل حماية المال العام ومنع أي نوع من المخالفات والتجاوزات.

ودعا الحكومة إلى الشفافية الكاملة في أي أمر يتعلق بالمصروفات وخصوصًا الأوامر المباشرة والمناقصات، ووضع موقع خاص في وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت يظهر كل الأرقام التفصيلية بعمليات الصرف.

وأضاف ” كنا وما نزال نثني على الحكومة واليوم سمو الأمير مشكورًا أثنى على الحكومة لدورها في مواجهة الوباء ، وبالتالي عليها أن تكمل وتعزز المسيرة بأن تكون شفافة أكثر بكل التفاصيل حتى لا يكون هناك مجال للغلط ودخول الشك مما يعزز مكانة الحكومة وثقة الناس بها”.

واختتم الدلال تصريحه بتهنئة الأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلًا الله – عز وجل – أن يكون شهر خير ورفع للبلاء وشفاء لكل مريض.