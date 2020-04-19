«الصحة» عن أول 11 رحلة إجلاء للمواطنين .. تحويل 42 للحجر المؤسسي و1187 للمنزلي و4 لعلاجات أخرى

19 أبريل 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد أن الإحدى عشرة رحلة الأولى لإجلاء المواطنين من الخارج تم تحويل 42 مواطنًا ومواطنة للحجر المؤسسي الإلزامي للاشتباه بأعراض مرض كورونا المستجد «كوفيد – 19» فيما تم تحويل 1187 إلى الحجر المنزلي.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة والمشرف العام على مراكز الفحص الطبي بمطار الكويت الدولي الدكتور عبدالرحمن المطيري في إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية أنه تم في هذه الرحلات الإحدى عشرة تحويل 4 حالات لاستكمال علاجهم لأسباب صحية أخرى.

وذكر المطيري أن إجمالي عدد المواطنين الذين كانوا على متن الإحدى عشرة رحلة إجلاء اليوم بلغ 1233 مواطنًا ومواطنة.

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