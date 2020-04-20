«الصحة»: 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بإجمالي 1995 وتسجيل حالتي وفاة جديدتين

20 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تسجیل 80 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1995 حالة مع تسجیل حالتي وفاة جدیدتین لمقیمین أحدھما من الجنسیة البنغلادیشیة والآخر من الجنسیة الھندیة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال41 للوزارة إن الحالات المخالطة ھي 72» حالة لمواطنة كویتیة» و«47 لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«خمس حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة النیبالیة» و«ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة» و«ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة الفلسطینیة».

وأضاف أن الحالات المخالطة ھي أیضا «حالتان لمقیمین من الجنسیة الفلبینیة» و«حالة لمقیم بصورة غیر قانونیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة الإسبانیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة البرتغالیة» و«حالة لمقیم من الجنسیة السوریة» و«حالة لمقیم من الجنسیة المغربیة» وجمیع الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بالمرض.

وذكر أن ھناك ثماني حالات قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم ھي «ست حالات لمواطنین كویتیین وحالة لمقیم من الجنسیة المصریة» و«حالة لمقیم من الجنسیة السوریة».

ولفت إلى تسجیل حالتي وفاة جدیدتین كانتا تتلقیان الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة وتعانیان أمراضا مزمنة الأولى لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة یبلغ من العمر 49 عاما والآخر مقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ 55 عاما لیرتفع بذلك إجمالي عدد الوفیات في البلاد إلى تسع حالات.

وذكر السند أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 367 من الذین أصیبوا بالمرض.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة أفاد بأنه بلغ 39 حالة بواقع 26 حرجة و13 مستقرة وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة التي مازالت تتلقى الرعایة الطبیة 1619 حالة.

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