الهدية يطالب الحكومة بكشف العدد الحقيقي للعمالة الهامشية والجدول الزمني لترحيلهم عن البلاد

20 أبريل 2020 || دعا النائب محمد الهدية الحكومة أن تكشف بالأرقام العدد الحقيقي للعمالة الهامشية وكذلك الجدول الزمني لخطة ترحيلهم عن البلاد.

وتساءل الهدية في تصريح صحافي اليوم عن سبب الصمت الحكومي تجاه تعنت بعض الدول في استقبال مواطنيها من المقيمين في الكويت وعن الخطوات التي ستتخذ بحق هذه الدول المعرقلة لخطة الترحيل .

وقال “إننا مع كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خاصة أن له الأثر في رفع معنويات الشعب الكويتي لمواجهة انتشار هذا الوباء “.

وشدد على أن ما يعكر صفو رفع المعنويات هو ما يحدث من تفشي المرض بين الوافدين مما يدل على أن المواطنين أكثر التزاما بقرارات السلطات الصحية.

وأعرب عن أسفه أن الحكومة مازالت تقف متفرجة على التجاوز الخطير لبعض الدول في عرقلة تنفيذ خطة الدولة في القيام بعمل سيادي متعلق بترحيل مخالفي الإقامة رغم إعفائهم من الغرامات المالية.

وأرجع الهدية السبب في ذلك إلى تعنت هذه الدول في استقبال مواطنيها مما يعد تعديا صارخا على سيادة دولة الكويت وعرقلتها في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية شعبها من هذا الوباء الذي اجتاح معظم الدول.

وأضاف أنه “رغم دعمنا لما قامت به الأجهزة الحكومية بمختلف قطاعاتها في التعامل مع أزمة وباء “كورونا ” واتخاذها لكافة التدابير والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من هذا المرض الوبائي إلا أنه للأسف لم نجد وزيرا في الحكومة أعلن عن الخطوات التي ستتخذها ضد بعض الدول التي عرقلت خطة ترحيل العمالة الهامشية وكذلك المخالفة للإقامة”.