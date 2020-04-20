«الطيران المدني»: المرحلة الثانية لعودة المواطنين من الخارج تنطلق الخميس المقبل

20 أبريل 2020 || أعلن رئیس الإدارة العامة الطیران المدني الشیخ سلمان الحمود أن المرحلة الثانیة من خطة عودة المواطنین من الخارج ستنطلق یوم الخمیس المقبل وتستمر ثلاثة أیام وتأتي بعد أن سارت المرحلة الأولى بنجاح بفضل من الله ثم تكاتف الجھود الحكومیة والجھات العاملة في مطار الكویت الدولي.

وقال الحمود في تصریح صحفي الیوم إن المرحلة الثانیة سوف تشمل دولا عربیة وأجنبیة وستكون للوجھات التالیة«العاصمة الأردنیة عمان والدار البیضاء ونواكشوط وإسطنبول وفیینا والإسكندریة والقاھرة ونیویورك وبروكسل ولندن وباریس ومانیلا وبانكوك ودكار وتونس ومالطا وبیروت وتبلیسي وباكو ومومباي ودلھي وسراییفو وامستردام».

وأكد أن خطة عودة المواطنین من الخارج تأتي تتویجا لتوجیھات سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وترجمھا مجلس الوزراء برئاسة سمو الشیخ صباح الخالد إذ كلف وزارة الخارجیة الإشراف على ھذه المھمة الوطنیة وانجازھا لافتا إلى المتابعة الحثیثة لوزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد لھذا الملف.

وذكر أنه تم وضع بروتوكول واضح ینظم مسؤولیات الجھات الحكومیة وشركات الطیران وشركات الخدمات الأرضیة كل في مجاله.

ویتضمن هذا البروتوكول الاجراءات التي سیتم تطبیقھا منذ انطلاق المواطنین من المحطات الخارجیة مرورا بصعود الطائرة وأثناء الرحلة حتى وصول مطار الكویت الدولي ودخول مراكز الفحص لتطبیق إجراءات وزارة الصحة والانتقال إلى صالة الجوازات والجمارك ومناطق تسلم الأمتعة حتى الخروج من المطار.

وأشاد بجمیع الجھات الحكومیة المشاركة في خطة عودة المواطنین وعلى رأسھا وزارة الصحة ووزارة الداخلیة ووزارة المالیة والجھاز المركزي لنظم المعلومات والادارة العامة للجمارك والإدارة العامة للاطفاء وكذلك الشركات الوطنیة «الخطوط الجویة الكویتیة وشركة طیران الجزیرة» وجمعیة الھلال الاحمر الذي أشرف على تقدیم المساعدة للركاب القادمین.

وأعرب عن الشكر لجمیع العاملین في الإدارة العامة للطیران المدني الذین واصلوا العمل لیلا ونھارا وكللت تلك الجھود المخلصة بنجاح المرحلة الأولى من الخطة آملا أن یستمر ھذا النجاح حتى عودة آخر مواطن كویتي یرغب في العودة إلى أرض الكویت.

«إع»