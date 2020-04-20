وزيرة «الإسكان»: إعادة صرف بدل الإيجار للمواطنين المستحقين

20 أبريل 2020 || أعلنت وزیرة الأشغال العامة ووزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس عن اعتماد إعادة صرف مبالغ بدل الإیجار للمواطنین ممن تم إیقاف صرف بدل الإیجار عنھم في مناطق «المطلاع وغرب عبدالله المبارك وتوسعة الوفرة».

وبینت الفارس في بیان لـ الیوم أنھا قامت بالإیعاز لقیادات المؤسسة العامة للرعایة السكنیة بسرعة إعادة صرف بدل الإیجار عن المواطنین المستحقین الذین تم إیقاف صرف ھذا البدل عنھم.

وأكدت أن «الرعایة السكنیة» تسعى على الدوام للاستماع لمختلف الشكاوى والاستفسارات من الجمھور الكریم مشیرة إلى إطلاق المؤسسة لخط التواصل عبر «الواتساب» لتعزیز التواصل والتفاعل مع المواطنین.

«إع»