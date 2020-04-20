«الطيران المدني»: التعاقد مع مشغل عالمي لإجلاء المواطنين الكويتيين من بعض الدول

20 أبريل 2020 || قالت الادارة العامة للطیران المدني انه سیتم التعاقد مع مشغل عالمي لیشارك في عملیة اجلاء المواطنین الكویتیین من بعض الدول التي لا تستطیع شركتي الخطوط الجویة الكویتیة وطیران الجزیرة الوصول إلیھا.

وأوضح نائب المدیر العام لشؤون مطار الكویت الدولي في «الطیران المدني» صالح الفداغي لـ اليوم إن مجلس الوزراء ھو الجھة المخولة بتسمیة واعتماد المشغل العالمي الذي سیشارك في عملیة الإجلاء.

وذكر الفداغي أنه تم استقبال 27 طائرة في الیوم الاول من المرحلة الاولى لإجلاء المواطنین الكویتیین من الخارج في حین تم خلال الیوم الثاني من عملیة الاجلاء استقبال 15 طائرة حتى الآن ومن المتوقع أن تصل 4 طائرات غیرھا لیصل اجمالي الیوم الثاني 19 طائرة.

وأضاف أن المواطنین القادمین من عملیة الاجلاء من الخارج في المراحلة الاولى قادمون من الدول الخلیجیة مع اضافة بعض المحطات من الدول العربیة والاجنبیة مشیرا الى أن بعد المرحلة الاولى سیكون ھناك یوم راحة.

وذكرت أن المرحلة الثانیة من عملیة إجلاء المواطنین الكویتیین ستكون من باقي الدول العربیة والدول الاجنبیة مضیفا أن ھذه المرحلة ستكون للحالات الطبیة والصحیة والخاصة.

وأشار الى أنه تم وضع اجراءات تشغیلیة لتبین مسؤولیات وواجبات كل جھة من الجھات العاملة في مطار الكویت مبینا أن ھذه الخطة تحت اشراف وزراة الخارجیة وتحت ضوابط وقوانین السلطات الصحیة.

وكان رئیس الإدارة العامة الطیران المدني الشیخ سلمان الحمود اعلن في وقت سابق الیوم أن المرحلة الثانیة من خطة عودة المواطنین من الخارج ستنطلق یوم الخمیس المقبل وتستمر ثلاثة أیام وتأتي بعد أن سارت المرحلة الأولى بنجاح بفضل من الله ثم تكاتف الجھود الحكومیة والجھات العاملة في مطار الكویت الدولي.

وقال الحمود إن المرحلة الثانیة ستشمل دولا عربیة وأجنبیة وستكون للوجھات التالیة «العاصمة الأردنیة عمان والدار البیضاء ونواكشوط وإسطنبول وفیینا والإسكندریة والقاھرة ونیویورك وبروكسل ولندن وباریس ومانیلا وبانكوك ودكار وتونس ومالطا وبیروت وتبلیسي وباكو ومومباي ودلھي وسراییفو وامستردام».

وذكر أنه تم وضع بروتوكول واضح ینظم مسؤولیات الجھات الحكومیة وشركات الطیران وشركات الخدمات الأرضیة كل في مجاله.

«إع» أ