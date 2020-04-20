«الصحة»: إخضاع 146 مواطنًا ومواطنة للحجر «المؤسسي» و2933 لـ«المنزلي» خلال اليوم الأول للإجلاء

20 أبريل 2020 || قال مسؤول في وزارة الصحة إن 146 مواطنًا ومواطنة من بین العائدین على متن رحلات إجلاء المواطنین من الخارج في یومھا الأول «أمس الأحد» تمت إحالتھم إلى الحجر المؤسسي الإلزامي للاشتباه في إصابتھم بفیروس كورونا المستجد.

وذكر الوكیل المساعد للشؤون الفنیة بوزارة الصحة المشرف العام على مراكز الفحص الطبي في مطار الكویت الدولي الدكتورعبد الرحمن المطیري في إحصائیة لـ الیوم أن 54 مواطنًا من بین المحالین لدیھم أعراض بسیطة.

وأضاف المطیري أن 2933 مواطنًا ومواطنة من ضمن القادمین عبر رحلات السبع والعشرين أحیلوا إلى الحجر المنزلي في حین تمت إحالة 6 حالات إلى مستشفى الشیخ جابر الأحمد للاشتباه بأعراض المرض و4 حالات أخرى «مرافق» لعدد من المستشفیات لأسباب أخرى «علاج بالخارج وتشوھات قلبیة وغسیل كلوي».

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