الناطق باسم الحكومة: استمرار تعليق العمل في مؤسسات الدولة حتى 28 مايو



الحظرالجزئي من 4 عصرا وينتهي 8 صباحا من أول رمضان

20 أبريل 2020 || قرر مجلس الوزراء تمدید تعلیق العمل في كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من 26 أبریل الجاري حتى 28 مایو المقبل على أن یستأنف العمل في 31 مایو واعتبارھا ایام راحة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد.

وقال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في قصر السیف إن مجلس الوزراء قرر كذلك تمدید فترة الحظر الجزئي لتبدأ من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا وذلك اعتبارا من الأول من شھر رمضان المبارك.

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