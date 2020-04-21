وزير الصحة: الاعتداء على موظفينا وكوادرنا الصحية “مرفوض” ولا نقبل به تحت أي مبرر

21 أبريل 2020 || أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن الاعتداء على موظفي الوزارة وكوادرها الصحية أثناء أدائهم أعمالهم “أمر مرفوض” جملة وتفصيلًا ولا يمكن أبدًا القبول به تحت أي حجة أو مبرر.

وأعرب الشيخ باسل الصباح في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء عن استنكاره “وبشدة لحادثة الاعتداء الآثم” على الطبيبة المحترمة أثناء أدائها مهمتها الإنسانية في أحد المراكز الصحية في البلاد.

وأشار إلى أن مثل هذا الاعتداء الآثم لا يمت إلى البشرية ولا الأخلاق الإنسانية بأدنى صلة معتبرًا “أن أي اعتداء على أي موظف في وزارة الصحة اعتداء على كل العاملين في الوزارة دون استثناء”.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي ستكون محل متابعته الشخصية ردًّا لاعتبار المعتدى عليها وردعًا للمعتدي وحرصًا على منع تكرار مثل هذه الأفعال المشينة مستقبلًا.