الرئيس الغانم يشارك عبر الفيديو باجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم

شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم في اجتماع اللجنة التحضيرية الثالث للمؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات دول العالم المزمع عقده في أغسطس المقبل في فيينا وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجاءت مشاركة الغانم في الاجتماع ممثلا للمجموعة البرلمانية العربية حيث سبق له وأن شارك في الاجتماعين الماضيين في جنيف.

وادلى الغانم خلال الاجتماع بعدة مداخلات اكد فيها موقف المجموعة العربية تجاه العديد من الملفات المطروحة في الاجتماع ومنها تغير المناخ وقضايا اللاجئين والتغيرات الديمغرافية في دول العالم اضافة الى بحث مستجدات ملف فيروس كورونا الذي أدرج لاحقا ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وشارك في الاجتماع اليوم رؤساء برلمانات اكثر من ١٤ دولة يمثلون المجموعات البرلمانية الجيوسياسية في العالم اضافة الى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون وامين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغ غونغ.