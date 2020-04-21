وزير العدل: «هيئة القصر» توزع أرباحا على المشمولين برعايتها

21 أبريل 2020 || أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي أن الهيئة العامة لشؤون القصر حققت أرباحا لعوائد الاستثمار عن العام الماضي بنسبة 5ر13 بالمئة وتوزع أرباحا بنسبة 8 بالمئة وتحويل باقي الارباح الى أرصدة المشمولين برعايتها.

وقال العفاسي عقب ترؤسه لمجلس إدارة الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إنه مساهمة من الهيئة في احتواء آثار تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» فقد قررت اعتماد صرف 500 ألف دينار كويتي «نحو 6ر1 مليون دولار» من حساب الأثلاث الخيرية.

وذكر أن المبلغ يخصص منه مبلغ 250 ألف دينار «نحو 800 ألف دولار» كمساعدة مالية للمشمولين برعاية الهيئة من القصر المعسرين ومن في حكمهم الذين يخضعون لضوابط المساعدات المعتمدة بالهيئة العامة لشؤون القصر.

ولفت الى أنه تقرر تخصيص 250 ألف دينار «نحو 800 الف دولار» كمساهمة من الهيئة الى صندوق تلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد الذي أنشأه مجلس الوزراء الكويتي لدعم جهود الإغاثة في مواجهة انتشار الفيروس المستجد.

وأوضح أن المجلس اطلع على تقرير مرئي حول أعمال الهيئة خلال فترة الإجازة الاحترازية للدولة فيما يتعلق بأعمال الإدارات وما تم تقديمه للمشمولين بالرعاية خلال هذه الفترة واحصائيات تحليلية بالخدمات التي تم تقديمها في هذا الشأن.

وأكد العفاسي على اعتماد التقرير السنوي عن نتائج أعمال مجلس إدارة الهيئة عن عام الماضي 2019 وتقارير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وثمن جهود أعضاء مجلس الإدارة العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعايتها في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.