«المعلومات المدنية» تطلق تطبيق “هويتي” للبطاقة المدنية الرقمية

22 أبريل 2020 ||أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية تطبيق “هويتي” الذي يمكن المواطنين والمقيمين من اصدار بطاقة مدنية رقمية لتعريف هوية الفرد في كل المعاملات الحكومية وغير الحكومية.

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاربعاء ان اطلاق التطبيق يأتي تفعيلا للقرار الوزاري 1/2020 الصادر أمس من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة انس الصالح بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية.

وأشار العسعوسي الى انه تم أيضا اطلاق خدمات “التصديق” التي تمكن من الدخول الامن على الخدمات والمعاملات الالكترونية وكذلك خدمة “التوقيع الالكتروني” على المستندات والوثائق الإلكترونية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وذكر انه يمكن تفعيل خدمات التطبيق من خلال أجهزة الخدمة الذاتية او من خلال مراجعة مكاتب الهيئة الا انه نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية في مواجهة وباء كورونا المستجد فتم وقف تفعيل التطبيق من خلال تلك الطرق مما اضطر الهيئة الى تطوير طريقة اخرى وهي التسجيل من خلال الهاتف الذكي.

ولفت الى ان التطبيق يتيح في الوقت الحالي فقط الحصول على بطاقة مدنية رقمية بديلا عن البطاقة المدنية الفعلية ليتم قريبا اضافة امكانية التصديق الالكتروني من خلال التسجيل عبر الهاتف الذكي.

واوضح انه تم تصميم تطبيق “هويتي” طبقا لأعلى المقاييس التكنولوجية والأمنية ومنها “الشهادات الالكترونية” الصادرة من خلال “الجذر العام” لدولة الكويت والذي تديره الهيئة بحسب قانون المعاملات الالكترونية للدولة وهي التكنولوجيا الاعلى أمانا والاصعب اختراقا مما يجعل الكويت في مقدمة دول العالم في إطلاق هوية رقمية متكاملة وآمنة للمواطنين والمقيمين.

وأفاد أن التطبيق يحقق بديلا رقميا للبطاقة المدنية الفعلية في ظل ظروف وباء كورونا المستجد «كوفيد – 19» التي حالت دون فتح الهيئة صالات توزيع البطاقة حرصا على سلامة المراجعين والعاملين.

وأوضح أن تطبيق “هويتي” يلبي احتياج كثير من الحالات التي لم تتمكن من استلام بطاقاتها الموجودة في أجهزة التسليم قبل تعطيل العمل بتاريخ 12 مارس او من انتهت بطاقته خلال هذه الفترة.

واشار العسعوسي الى أنه نظرا لكثرة الاعداد المتوقعة في بداية الاطلاق فقد ارتأت الهيئة العمل بنظام الشرائح والبدء بمن يحمل بطاقة منتهية الصلاحية ولديه بطاقة جاهزة في أجهزة التسليم او تقدم بطلب التجديد عبر موقع الهيئة على الانترنت.

وقال انه يستثنى من هذه الشريحة حاليا المواليد الجدد وطلب تسجيل اول مرة وبدل الفاقد وكذلك العمالة المنزلية مادة 20 حيث سيكونون ضمن الشرائح التالية والتي سيعلن عنها قريبا.

وذكر ان تطبيق “هويتي” يحتوي على خاصية “الرمز المربع المشفر” الذي يسهل قراءة بيانات البطاقة والتأكد من صحتها حيث تتم قراءته من خلال التطبيق ذاته فقط كما توفر الهيئة برنامجا خاصا للجهات المرخصة لقراءة بيانات البطاقة في انظمتها في حال رغبة الفرد تسليم نسخة من بطاقته المدنية بصورة آمنة وسهلة.

واوضح أنه لا يمكن استخدام التطبيق حاليا في السفر حيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق ذلك وهو ما سيتم الاعلان عنه حين الانتهاء من كل الإجراءات.

وأضاف ان الهيئة راعت سهولة تثبيت وتشغيل تطبيق “هويتي” لتتمكن مختلف الشرائح من استخدامه بسهولة ويسر اضافة الي توافر جميع المعلومات عنه على موقع الهيئة «www.

paci.

gov.

kw» حيث يمكن لأي شخص تصفح الموقع للحصول على المعلومات الخاصة بالتطبيق وكذلك مشاهدة فيديو تعريفي يشرح خطوات التسجيل في التطبيق.

ولفت الى إمكانية الحصول علي الدعم الفني في حال وجود اي مشكلة حيث يمكن إرسال بريد إلكتروني الى «paci.

gov.

[email protected]» او ارسال رسالة واتساب على الرقم «50008018» لحل اي مشكلة تواجه المستخدم.

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