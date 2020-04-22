«البلدية»: تغيير مواعيد دفن الجنائز خلال فترة شهر رمضان المبارك

22 أبريل 2020 || اعلن مدير ادارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي اليوم الاربعاء تغيير مواعيد دفن الجنائز خلال فترة شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا حرصا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين.

واضاف الدكتور العوضي في بيان صحفي ان هذا القرار جاء بناء على توصيات مجلس الوزراء والتوجيهات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19».

ومن جانب اخر اوضحت بلدية الكويت أن ادارة شؤون الجنائز لا تباشر اجراءات دفن الميت الا بعد وصول تصريح الدفن مع جثمان المتوفى والذي يصدر من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية حسب الأحوال.

وبينت أن اي تأخير يحدث يكون مرتبطا باجراءات الجهات المعنية وفي حال تم الانتهاء منها تقوم ادارة شؤون الجنائز باجراءات الدفن من لحظة وصول الجثمان وتصريح دفنه.

ودعت البلدية الجميع الى استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتحري الدقة في نقل أي معلومة خدمة للمصلحة العامة.

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