«الصحة»: 168 إصابة جديدة بفيروس «سارس كوف – 2» بإجمالي 2248 وتسجيل حالتي وفاة جديدتين

22 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19» في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2248 مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمقيمين هنديين.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي الثالث والأربعين للوزارة إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 443 من الذين أصيبوا بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 31 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف السند أن الحالات المرتبطة بالسفر من المصابين المائة والثمانية والستين هي «6 حالات منها 5 لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة و«حالة لمواطن كويتي قادم من الإمارات».

وأوضح أن الحالات المخالطة هي 145 «5 لمواطنين كويتيين» و«80 لمقيمين من الجنسية الهندية» و«21 لمقيمين من الجنسية المصرية» و«10 لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية» و«4 لمقيمين من الجنسية السورية» و«6 لمقيمين من الجنسية الباكستانية» و«5 لمقيمين من الجنسية النيبالية» و«3 لمقيمين من الجنسية الفلبينية» و«3 لمقيمين بصورة غير قانونية» و«حالتان لمقيمين من الجنسية السريلانكية» و«حالة واحدة لكل من الجنسيات التالية: السعودية وبنين واليمن ولبنان وإيران والأردن».

وذكر أن جميع الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها بمرض «كوفيد – 19».

وبين أن هناك 17 حالة قيد البحث عن أسباب العدوى «7 لمواطنين كويتيين و6 لمقيمين من الجنسية المصرية» و«حالة واحدة من الجنسيات التالية: الأردن والفلبين وسوريا وبنغلاديش».

ولفت إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين للمقيمين الهنديين كانتا تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة أحدهما يبلغ من العمر 75 عامًا وكان يتلقى الرعاية منذ 6 أيام والآخر «57 عامًا» وكان يتلقى الرعاية منذ 7 أيام ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 13 حالة وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة أفاد بأنه بلغ 50 حالة بواقع 21 حرجة و29 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض «كوفيد- 19» التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 1792 حالة.

ودعا السند مجددًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.

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