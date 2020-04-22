الخضير: تقدمت بشكوى لإدارة الجرائم الالكترونية ضد مروجي الإشاعات في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة

22 أبريل 2020 || نفى النائب الدكتور حمود الخضير جملة وتفصيلا كل الأكاذيب والافتراءات المتداولة في بعض وسائل التواصل عن امتلاكه شركة تضم آلاف العمال او انها وقعت عقودا في النفط او غيره .

وأضاف الخضير في تصريح صحفي “أتحدى من اطلق هذه الإشاعات تقديم دليل واحد فقط على امتلاكي أي شركة أو أن يقدم أي دليل أو مستند على أنني مارست العمل التجاري ،ونشره على الملأ”.

وأعلن الخضير أنه تقدم رسميا اليوم بشكوى في إدارة الجرائم الالكترونية ضد الحسابات التي تروج وتتناقل هذه الاشاعات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها .

واعتبر أن هذه الإشاعات تأتي ضمن الإشاعات والأخبار المكذوبة التي يواصل البعض ترويجها غير مكترث بالظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب من الجميع التعاون من أجل تجاوزها .

وقال ” لنتقي الله في بلدنا وأناشد الجميع التحقق قبل توزيع أو مشاركة أي معلومة تصلهم من هنا أو هناك”.

وختم بالآية الكريمة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

«ع.

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