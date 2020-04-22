العدساني يجدد رفضه للدين العام والضرائب والخصخصة .. ويطالب الحكومة بعدم الانفراد بالقرارات التي تمس المال العام

22 أبريل 2020 || شدد النائب رياض العدساني على ضرورة إقرار التشريعات التي تمس المال العام عن طريق مجلس الأمة وعدم انفراد السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات التي تمس المال العام بمعزل عن السلطة التشريعية.

وأكد العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة اهمية تقديم الحكومة خطة اقتصادية برؤية واضحة واستراتيجية فعالة تحقق المصلحة العامة واقرارها من خلال مجلس الامة، مبينا أنه من الواجب ترتيب الميزانية والابتعاد كليا عن الدين العام او فرض الضرائب والخصخصة.

وقال إن أزمة «كورونا» ضربت جميع القطاعات سواء الصحية او الاقتصادية والتجارية وغيرها كما أنها أثرت على الأسواق المحلية والخارجية لافتا الى أن الكويت تتأثر بالظروف العالمية بكل الأوجه.

وبين أن هناك أرباح محتجزة بقيمة ٢٠ مليار دينار وهي تختلف كليا عن الصندوق السيادي المقسم على جزئين وهما الاحتياطي العام والأجيال القادمة، بالإضافة إلى وجود ديون مستحقة بقيمة ١.

٣ مليار دينار يفترض تحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة.

وأفاد بأن الاحتياطي العام متضعضع نوعا ما بينما احتياطي الاجيال القادمة وضعه فوق الممتاز.

واكد ان ما تدعيه الحكومة عن سيرها بالاتجاه الصحيح وضبطها للإنفاق غير صحيح مجرد أقوال لا تترجم الى افعال، لافتا إلى ان الحكومة اتجهت مباشرة إلى الأوامر المباشرة وحملت الميزانية العامة أعباء مالية.

وأضاف “حساب العهد الذي عولج في مجلس الأمة وتم تخفيضه من ٨ مليار دينار إلى ٤ مليار دينار لن نقبل بتاتا المساس به أو تضخيمه مرة اخرى “.

ورفض استغلال أزمة وباء كورونا في إبرام العقود بشكل غير صحيح وتمرير التجاوزات، مؤكدا أن الاستجوابات ستحقق المصلحة العامة في حال تقاعس الحكومة.

وشدد على أن أزمة كورونا تتطلب إضافة ميزانية ملحقة أو تعديل الميزانية الجديدة ولكن لا يتم الصرف على حساب العهد بالمخالفة لأبواب الميزانية، مشددا أن دور كل من رئيس الوزراء ووزير المالية بالتدقيق بفحص بنود وأبواب الميزانية العامة.

ولفت إلى أن الحكومة تدعي أن الميزانية تمر بعجوزات واتجهت مباشرة إلى طلب اقرار الدين العام بقيمة ٢٠ مليار دينار ولم ترتب الميزانية ولم تضع الأولويات ولم تعالج الإخفاقات ولم تخفف الصرف والبذخ والمخالفات الصارخة التي قامت بها في الميزانية.

واستغرب إعلان الحكومة في المقابل عن تقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص تتحمل فوائدها الحكومة، رافضا تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

وتساءل “هل يعقل أن دولة مديونة تقدم هذا الأمر على طبق من ذهب للقطاع الخاص”؟ وأكد أن ما طرحته الحكومة في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن توجهها لفرض الضرائب وتحميل أعباء مالية على المواطنين وخصوصا أصحاب الدخول البسيطة أمر مرفوض.

وبين أنه من الواجب ترتيب الميزانية والابتعاد كليا عن الدين العام او فرض الضرائب.

وأفاد بأن الحكومة تريد دعم التجار والشركات في حين أنها لا تعرف مدى الأزمة الحالية وموعد انتهائها وكلفتها وحجم الخسائر التي ترتبت عليها، مشددا على ضرورة فحص كل السجلات وعدم انفراد السلطة التنفيذية باتخاذ القرار بمعزل عن السلطة التشريعية.

واكد ان كل الاقتراحات التي تمس المال العام يجب ان تصدر عن طريق مجلس الأمة ، لافتا الى أن من مسؤولية رئيس الوزراء التدقيق على غياب دور وزير المالية في الازمة الاقتصادية وانحدار أسعار النفط والإخفاقات التي تحصل.

واستهجن آراء بعض أفراد الطبقة السياسية الذين يقولون أن الوقت غير مناسب في كل مرة تفتح فيها الملفات، مبينا أن هؤلاء يرددون نفس المقولة عندما كانت الحكومة تتجه لتخصيص مستشفى جابر والذي تبين الآن مدى قيمته واحتياج الدولة له، وكذلك الخطوط الجوية الكويتية التي كانوا يريدون تقديمها على طبق من ذهب للتجار ولكن تم التصدي لهم ووضعها تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار.

وبين أن هذا الامر ينسحب أيضا على شركة النقل العام والجمعيات التي التعاونية التي كانوا يريدون خصختها.

وأكد العدساني اهمية تقديم خطة اقتصادية برؤية واضحة واستراتيجية فعالة تحقق المصلحة العامة واقرارها من خلال مجلس الامة، مشددا على تصديه لأي محاولات لخصخصة القطاعات تفعيلا لموادبأن للأموال العامة حرمة.

وقال العدساني ان من مصلحة المواطن عدم إقرار الضرائب ولا الخصخصة وخاصة ان الحكومة تحدثت عن الضرائب في لجنة الميزانيات، مؤكدا انه لن نقبل بهذا الأمر وقد تصدينا لهذا الموضوع من 3 سنوات وعطلنا الوثيقة الاقتصادية.

وطالب العدساني من جهة أخرى كل الوزراء والجهات التي قدمت وعود للمواطنين ان تنفذ وعودها فيما يخص تأجيل اقساط المتقاعدين ووعود تأجيل قروض بنك الائتمان، مؤكدا انه من غير المقبول ان يطلق مسؤول في الدولة وعد دون ان يتم الوفاء به.

وشدد على ان الظروف الحالية تستوجب تأجيل كل الالتزامات المالية على المواطنين ومراعاة تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل منهم لارتباطهم بديون وأقساط وقال العدساني “انه من الضروري ان تقوم الحلول لأي أزمة مالية على مبدأ مراعاة المواطن، مطالبا بصرف الرواتب المتأخرة عن فئة من المواطنين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية بسبب العطلة ومنهم متقاعدين لم تكتمل اوراقه بسبب العطلة ومنهم لم يستطع التقديم لدعم العمالة وهؤلاء ينفقون من جيبهم الخاص وبالتالي هم الأكثر تأثرا وتزداد اوضاعهم سوء بمرور الوقت”.

واكد ان العجوزات المالية التي تتحدث عنها الحكومة هي عجوزات افتراضية تتعلق بعدم تغطية الإيرادات النفطية للمصروفات لكن الحالة المالية الكلية للدولة تتمتع بانتعاش مالي.

واقترح العدساني ان يتم تغطية اي عجوزات من خلال الأرباح المحتجزة بقيمة 20مليار دينار والتي تم المصادقة على ما يناهز 9 مليارات دينار لتوريده الى خزانة الدولة على مراحل وسنوات لذلك لا حاجة للقرض ولا الدين العام وتوريد نسبه استقطاع صندوق الأجيال الى الاحتياطي العام.

واضاف ان من ضمن الحلول ترتيب الميزانية ووضع الأولويات وعدم المساس بالدعومات، معتبرا ان تراخي الحكومة في تطبيق النظام المحاسبي الصحيح فيما يتعلق بتكاليف برميل النفط والذي سيوفر للدولة اكثر من مليار دينار سنويا.

وذكر العدساني انه مستمر في توجه استجواب وزير المالية، مؤكدا استعداده لتقديم استجوابات أخرى لأي وزير يثبت تقاعسه في اداء دوره بما يضر بالمصلحة العامة.