«المالية البرلمانية »: توافق نيابي حكومي على مشروع قانون «الإفلاس» الجديد

22 أبريل 2020 || ناقشت لجنة البشؤن المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم مشروع قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحفي في مجلس الامه اليوم إن هناك توافق نيابي حكومي كبير بشأن مشروع القانون مؤكدة انه سيتم التصويت عليه في اجتماع اللجنة القادم لكي يتم عرضه في اقرب جلسة للمجلس.

واضاف الهاشم ان تفعيل القانون سيعطي قيمة مضافة لاصحاب المشاريع المتوسطة والصغيره اكثر من الشركات الكبيرة مشيرة الى ان القانون الحالي رقم 68/1980 يعتبر قديم ولا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية التي ظهرت فيها مشاكل كثيرة نتيجة صدور اوامر كثيرة من السلطات الصحية او من مجلس الوزراء الخاصة بالحظر ومنع المطاعم ومنع فتح الشركات والمحلات الصغيرة والكبيرة .

واكدت الهاشم ان القانون اتى لحمايه هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ولا يحمي التجار علي حساب صغار المستثمرين، مشيرة إلى ان القانون “قٌتل بحثا” وهو مكون من 305 مادة تغطي جميع الجوانب التي من الممكن ان تخل بالكيان الاقتصادي .

واوضحت الهاشم ان القانون يحقق اربعة أهداف منها المحافظة علي الكيان الاقتصادي، وتوفير الاليات لاعادة بناء الاقتصاد الكويتي بعد ازمة كورونا، وحماية حقوق الدائن وتمكينه من استرجاع كافة امواله سواء كان من اصحاب الديون العادية او الديون الممتازة، وأيضا حماية اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشارت إلى ان هذا القانون تم تقديمه منذ سنه ونصف وتم تعديله اثناء دور الانعقاد الماضي واضافة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وصلت اللجنة النسخه المعدلة من مشروع القانون في شهر 9/2019 .

وبينت الهاشم ان القانون يقضي بأن تكون هناك محكمة مختصة بالنظر بامور الافلاس بالاضافة الى وجود امين ومراقب ولجنة الافلاس والمفتش لافته الى انه تم شرح هذه البنود اليوم شرحا وافيا لاعضاء اللجنة من قبل فريق وزارة التجارة.

واوضحت الهاشم ان من الفروقات بين القانونين الحالي والجديد هي ان القانون الحالي لا يحمي الكيانات الاقتصادية الا من خلال اشهار الافلاس بينما في القانون الجديد فان هناك تسوية وقائية واعادة هيكلة واجراءات قبل اشهار الافلاس .

واضافت انه فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فلا يوجد لهم اي ذكر في القانون الحالي بينما في القانون الجديد فانه وضع لهم الاحكام المطلوبة لحمايتهم علاوة على استحداث مشروع لانشاء محكمة الافلاس تختص دون غيرها بالنظر في قضايا الإفلاس.

وأشارت الى انه في القانون الحالي لا توجد اي معايير فنية للمسئولين عن اعلان الاشهار بينما في القانون الجديد تم وضع عدة معايير باشراف هيئة اسواق المال تحدد من هم لهم الحق في اعلان اشهار الإفلاس، واقتصار الحرمان من الحقوق السياسية على المفلس المدلس الذي كذب بشان افلاسه واخفي بياناته المالية.

وأكدت الهاشم ان مشروع القانون يحمي حقوق الدائنين ايضا واصحاب المشاريع ايا كانت احجامها سواء صغيرة او كبيرة موضحة ان هناك ادارة خبراء في القانون الحالي وستكون هناك لجنة للافلاس في القانون الجديد.

وبينت ان من مزايا هذا القانون أنه يتماشى مع مشروع قانون الاستقرار المالي ومشروع قانون الصكوك.

من ناحية أخرى أكدت الهاشم أن الحزمة الاقتصادية التي أعلنها محافظ البنك المركزي قبل عدة ايام تعتبر كتله تتناسق وتنسجم لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة «كورونا»وأشارت إلى ان التخفيف من الادوات الرقابية التي طبقها علي البنوك تساهم في تحرير 5 مليارات دينار لكي تكون هناك سهولة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تعثرت وتعتبر جزء من المنظومة لحماية أصحاب المشروعات من اشهار الإفلاس.

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