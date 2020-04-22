«البلدي» يوافق على تخصيص موقع أبحاث الاستزراع السمكي لمعهد الأبحاث

22 أبريل 2020 || وافق المجلس البلدي في جلسته غير العادية والاستثنائية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة أسامة العتيبي على طلب تخصيص موقع أبحاث الاستزراع السمكي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

ووافق المجلس في جلسته على موقع مركز خدمات مشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة البحرية بالخيران لصالح الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كما وافق على طلب وزارة الدفاع تخصيص موقعين للقوة البرية بالمنطقة الجنوبية «محافظة الأحمدي» وعلى طلب «هيئة الزراعة» تسلم موقع شبرة خضار الرقة لمدة سنة.

كما وافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الأمطار بمساحة 15000 متر مربع في منطقة الري الصناعية كما وافق على طلبها تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الأمطار مع المسارات الرابطة له في منطقة العارضية استعمالات حكومية.

كما وافق على طلب «هيئة الطرق» تخصيص تحديد ثلاثة مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار لحماية المناطق الجنوبية من الفيضانات «500×500» متر لكل منهما ورفض طلب «هيئة الزراعة» بتخصيص موقع ضمن منطقة الصليبية لاستغلاله لنشاط الزراعة العضوية والاستزراع السمكي والروبيان والزراعة النباتية الإنتاجية لعدم اختيارهم الموقع المناسب.

وأبقى المجلس على جدول أعماله طلب تخصيص موقع استزراع سمكي بري بمنطقة النعايم «الشقايا» وطلب «هيئة الزراعة» تخصيص حيازة زراعية ضمن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستغلالها لنشاط مستشفى بيطري وخدمات عامة بمنطقة كبد.

ووافق المجلس على إبقاء طلب «هيئة الزراعة» تخصيص حيازة زراعية ضمن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلالها لنشاط مستشفى بيطري وخدمات عامة بمنطقة العبدلي الزراعية على جدول أعماله لمناقشته في الجلسة المقبلة.

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