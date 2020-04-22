وزير المالية يطلب من «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» إعادة دراسة جدوى استحواذ «بيتك» على أسهم «الأهلي المتحد»

22 أبريل 2020 || قال وزير المالية براك الشيتان اليوم الأربعاء أنه طلب بكتابين موجهين الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والى مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إعادة دراسة جدوى استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على أسهم البنك الأهلي المتحد «البحرين – الكويت».

وأضاف الوزير الشيتان الذي يرأس مجلسي إدارتي «هيئة الاستثمار» و«مؤسسة التأمينات» في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أن ذلك يأتي على ضوء قرار مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي بوقف اجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الاهلي المتحد «البحرين – الكويت» مؤقتا حتى ديسمبر 2020.

وأوضح أن ذلك يأتي كذلك بسبب التداعيات المستقبلية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» على الاقتصاد العالمي والمحلي وما يتوقعه الخبراء وصندوق النقد الدولي من انكماش حاد في الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق.

وأكد الشيتان أن هذا الطلب يأتي أيضا في سياق الحرص على الأموال العامة وأموال المتقاعدين.

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