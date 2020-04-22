«الدفاع»: إنشاء مركز فحص ل«كورونا» بقاعدة «عبدالله المبارك» للمواطنين العائدين من الخارج»

22 أبريل 2020 || أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية وهيئة الخدمات الطبية وهندسة المنشآت العسكرية إنشاء مركز فحص طبي خاص لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في قاعدة «عبدالله المبارك» الجوية للمواطنين القادمين من الخارج لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وفق المعايير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن إنشاء المركز يأتي في إطار دعم جهود الدولة لخطة اجلاء المواطنين الشاملة من جراء ما تمر به البلاد والعالم أجمع من ظروف صحية اثر انتشار الفيروس وبتوجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.

ونقل البيان عن آمر مركز الفحص الطبي الخاص بفيروس «كورونا» العقيد الركن طبيب خالد البلوشي قوله إن فكرة إنشاء المركز هي لدعم وإسناد وزارة الصحة في فحص المواطنين القادمين من الخارج سواء من العسكريين أو المدنيين.

وأضاف البلوشي أن الإجراءات تمر بعدة مراحل تبدأ بالمرحلة الاولى وهي الفرز ويتم فيها فصل من تظهر عليه أعراض الفيروس عن الأشخاص السليمين من الأعراض فيما تتعلق المرحلة الثانية بإدخال البيانات.

وذكر أن المرحلة الثالثة هي الفحص عن طريق أخذ المسحة منهم ومن ثم المرحلة الأخيرة وهي الإخلاء حيث يتوجه من ظهرت عليه الأعراض للحجر المؤسسي في حين يتوجه من لم تظهر عليه الأعراض للحجر المنزلي.

من جانبه قال مساعد مدير شؤون الخدمات في هندسة المنشآت العسكرية العقيد الركن مهندس وليد المريشد وفق البيان إنه تم إنشاء مركز الفحص الطبي وفق الاشتراطات الطبية التي وضعت من قبل وزارة الصحة.

وأضاف المريشد أنه تم استغلال مبنى إصلاح الطائرات في القاعدة لتنفيذ مبنى الفحص الطبي الخاص ل«كورونا» من قبل ادارة الخدمات في قطاع هندسة المنشآت العسكرية في غضون 42 ساعة عمل وبمساحة 1050 متر مربع مشيرا إلى مساهمة فريق مهندسين من المدنيين في قطاع هندسة المنشآت العسكرية في هذا العمل.

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