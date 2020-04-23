«الصحة»: 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بإجمالي 2399 وتسجيل حالة وفاة جديدة

23 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تسجیل 151 حالة

إصابة جدیدة بفیروس كورونا كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2399 مع تسجیل حالة وفاة جدیدة لمواطن كویتي یبلغ من العمر 41 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة

اللازمة في العنایة المركزة منذ 28 یوما لیصل اجمالي الوفیات الى 14.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي ال44 للوزارة إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 498 من الذین أصیبوا بالمرض بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح الیوم شفاء 55 حالة جدیدة خلال ال24 ساعة الماضیة.

وأضاف السند أن الحالات المرتبطة بالسفر من المصابین ال 151 ھي «12 حالة منھا 9 لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة» و«حالة لمواطن كویتي قادم من الامارات» و«حالة لمواطن كویتي قادم من تركیا» و«حالة لمواطن كویتي قادم من مصر» وجمیع الحالات السابقة قدمت ضمن المرحلة الاولى من رحلات الاجلاء الجوي الأخیرة.

واوضح ان الحالات المخالطة ھي 132» 5 لمواطنین كویتیین» و«60 لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«13 لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«25 لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«11 لمقیمین من الجنسیة الایرانیة» و«3 لمقیمین من الجنسیة اللبنانیة» و«حالتان لكل من الجنسیات التالیة: الاردنیة السریلانكیة والباكستانیة والفلبینیة والنیبالیة ولمقیم بصورة غیر قانونیة» و«حالة واحدة لكل من الجنسیات التالیة: الاوزبكیة والأفغانیة والسوریة».

وبین أن ھناك 7 حالات قید البحث عن أسباب العدوى «2 لمواطنین كویتیین و2 لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«حالة واحدة لكل من الجنسیات التالیة: مقیم بصورة غیر قانونیة والھندیة والبنغلادیشیة».

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة أفاد بأنه بلغ 55 حالة بواقع 22 حرجة و33 مستقرة وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة 1887 حالة.

ودعا السند مجددا المواطنین والمقیمین إلى ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقایة الشخصیة واتباع التعلیمات والتوصیات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجھات الرسمیة في الدولة فیما یخص احتواء انتشار فیروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمیة الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.

«إع»