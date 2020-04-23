الشاهين يقترح مبادرة في إطار التصدي لوباء كورونا خلال شهر رمضان المبارك

23 أبريل 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة بمشاركة النائب محمد الدلال فيما يخص شهر رمضان المبارك تتضمن عدة جوانب منها الديني والصحي والخدمي والإغاثي وغيرها قال في مقدمته:تأتي المبادرة قيامًا منها بواجبها الشرعي ودورها الوطني، وللمساهمة الإيجابية ضمن مساهمات جميع مكونات المجتمع الكويتي المسلم، وذلك في جهود التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد، تحت قيادة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين.

مجالات مبادرة «رمضـان: إيمـان وأمـان»أولاً: الجانب الإيمان والتعبدي:

«1» إقامة الصلوات الخمس والجمعة، وصلاة التراويح والقيام، في المساجد المركزية، بوجود ٣ أشخاص يراعون قواعد الصحة العامة في المساجد إعمارًا لها، مع فتح الميكروفونات الخارجية باعتدال، لبث الطمأنينة وإحياء أجواء شهر رمضان المبارك.

«2» نشر خواطر إيمانية في التلفزيون بعد انتهاء الأذان في الصلوات الخمس.

«3» تكثيف الجانب الإعلامي بالإذاعة والتلفزيون لوزارة الاوقاف لتعويض دروس المساجد المعتادة سنويًا.

ثانيًا: الجانب الصحي والوقائي:

1- عمل مؤتمرات طبية تخصصية عبر تقنية الفيديو لتبادل خبرات الوقاية وعلاج فيروس كورونا.

2- تكريم العاملين والمتابعين في الصفوف الأولى بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك وتوجيه الشكر والثناء لهم.

3- ضبط عدم ازدحام الجمعيات والمتاجر المفتوحة أثناء فترة الحظر.

4- التشديد على دورية فحص سلامة العاملين على إيصال الطلبات للمنازل والعاملين بالمطاعم والمطابخ المختلفة.

ثالثًا: الجانب الخدمي والاستهلاكي:

– صرف معونة مالية إضافية لمتلقي المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية لمواجهة نفقات الشهر الفضيل والأزمة الراهنة الإضافية.

– التوسع في تطبيق نظام الجمعيات التعاونية الخاص بالمواعيد المسائية «الذي يخول صاحبه بالخروج وقت الحظر للجمعية والعودة مباشرة للمنزل» وتطبيق هذا الأمر على «المعاملات الحكومية ـــ الأسواق الغذائية» بنفس الآلية مع الرقابة.

– توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الاقتصاد وعدم الاسراف في المواد الغذائية لأهميتها في هذه المرحلة الحساسة.

– ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه السنة، لوجود عدد كبير من المواطنين والمقيميين داخل الكويت أثناء الصيف، مما قد يسبب ضغطًا على الخدمات العامة وشبكة الكهرباء والماء.

– التثبت من إغلاق الكهرباء والماء عن كل المرافق العامة والخاصة المغلقة ترشيدًا للاستهلاك وتوفيرًا للمشتقات البترولية المستخدمة بتشغيل محطات إنتاج الكهرباء والماء.

رابعًا: الجانب الإعلامي الثقافي:

1- مراعاة الآداب الإسلامية والذوق العام فيما يعرض بوسائل الإعلام الحكومية والخاصة في الكويت.

2- إقامة مسابقات في حفظ القرآن وتلاوته والحديث والعلوم الشرعية، وإقامة حلقات قرآنية وشرعية ووعظية أن تكون عن طريق تقنية الفيديو.

3- تقديم درس يومي بعنوان فقه النوازل يشرح الأحكام الشرعية المتعلقة بالنوازل وكيفية التعامل معها.

4- عرض برنامج لتبيان الجهود التطوعية المبذولة وتوثيقها.

5- توعية الناس بالصلاة بالبيت مع العائلة وفضائلها وأحكامها.

6- إجراءات رسمية ومبادرات شعبية لإرشاد الناس لوقف التزاحم في التزاور، والتوجيه الصحيح بشأن الزيارات الرمضانية.

7- الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه المواطنين تجاه الالتزام بالقرارات الصحية.

خامسًا: الجانب الخيري والإغاثي:

– تنظيم عملية إيصال الوجبات للمحتاجين في مختلف المناطق خاصة أن أعداد كبيرة منهم كانت تتناول الإفطار على موائد الإفطار الجماعي.

– التنسيق مع الشركات المتعثرة لتوفير حد أدنى من الرواتب للعمالة الوافدة في ظل استمرار الأزمة وترتيب تمويل الشركات الصغيرة لهذا الغرض تحديدا.

– توجيه الجمعيات التعاونية واللجان الخيرية بتوزيع الوجبات الغذائية للفطور والسحور على المحتاجين في مناطق تواجدهم، ويفضل توزيع أطعمة لمدة أسبوع يقوم المحتاج باستخدامها متى ما احتاج لذلك وبذلك نضمن عدم الاحتكاك اليومي.

– بجانب الأعمال الخيرية داخل الكويت نقترح عمل مشروع خيري وطني مشترك لإغاثة المرابطين في فلسطين المحتلة، أو غيرها من بقاع الإسلام المتضررة في ظل أزمة كورونا، فصنائع المعروف أفضل ما يرفع البلاء ويحفظ الإنسان والأوطان.

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