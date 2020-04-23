البلدية تعلن آلية تشغيل خدمة توصيل طلبات المطاعم ومراكز تسويق الغذاء خلال شهر رمضان

23 أبريل 2020 || أعلنت بلدیة الكویت آلیة تشغیل خدمة توصیل طلبات المطاعم ومراكز تسویق الغذاء خلال شھر رمضان المبارك والمحددة سلفا بقرار من مجلس الوزراء خلال الفترة من الخامسة مساء حتى الواحدة صباحا.

وقال المدیر العام للبلدیة أحمد المنفوحي خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن ھذه الآلیة إنه تم اعتبارا من صباح الیوم استقبال طلبات استخراج التصاریح المخصصة لعمال توصیل الطلبات «مطاعم» و«شركات توصیل» عبر موقع البلدیة الإلكتروني.

وذكر المنفوحي أنه یتعین على كل مؤسسة أو شركة تسجیل بیاناتھا لیتسنى لھا لاحقا تقدیم طلب استخراج تصریح توصیل لكل سائق وذلك من خلال قسمین أضیفا أخیرا إلى موقع «البلدیة» أحدھما مخصص للمطاعم التي توفر خدمة التوصیل من ذاتھا والآخر لشركات توصیل الطلبات التي یشترط أن تكون حاصلة على ترخیص من قبل وزارة الداخلیة.

وأوضح أنه بعد تسجیل البیانات یتم استخراج الرمز التعریفي «بار.

كود» لكل مطعم أو شركة توصیل متضمنا البیانات الخاصة بالعمال والسیارات لیتم من خلاله التأكد من التصریح بمزاولة الخدمة خلال فترة الحظر الجزئي.

وأشار إلى ضرورة أن تكون إقامة عامل التوصیل مسجلة على نفس الجھة الصادر لھا الرمز التعریفي سواء مطعم او شركة توصیل مبینا أنه في حال تم إغلاق المطعم من قبل الجھات الرقابیة سیتم تلقائیا إلغاء تفعیل ال«باركود» الصادر له.

ولفت المنفوحي إلى التنسیق مع وزارتي «الداخلیة» و«التجارة والصناعة» والھیئة العامة للقوى العاملة والھیئة العامة للغذاء والتعذیة بغیة التأكد من الاشتراطات الصحیة الخاصة بعمل المطاعم وآلیة توصیل الغذاء تنفیذا لقرارات مجلس الوزراء في ھذا الشأن.

وأفاد بأنه مع إتمام كل عملیة تسجیل بینات یتم فتح صفحة رقابیة خاصة ب«القوى العاملة» للكشف عن موقع منزل السائق في حین ستشھد نقاط التفتیش الخاصة بالداخلیة مشاركة من «البلدیة» و«ھیئة الغذاء» للتأكد من آلیة تغلیف الطلبات والتأكد من درجة حرارة السائق ومدى تطبیقه اشتراطات وزارة الصحة.

وذكر أنه في حال وجود أي مخالفة سیتم وقف خدمة التوصیل لھذه المؤسسة أو المطعم طوال فترة شھر رمضان فضلا عن تسجیل محضر مخالفة بحقھا.

من جانبه قال مدیر إدارة العلاقات والإعلام الامني في وزارة الداخلیة العقید ناصر أبو صلیب خلال المؤتمر إن دور «الداخلیة» سیختص بمتابعة الإجراءات التي وضعتھا الجھات الحكومیة عبر نقاط التفتیش الأمنیة الموزعة خلال فترة الحظر الجزئي والتأكد من مدى مطابقة ال«باركود» الخاص بتصریح الطلبات مع السائقین.

وأضاف أبوصلیب أنه بانتھاء فترة السماح الخاصة بتوصیل الطلبات إلى المنازل التي أعلن عنھا مجلس الوزراء في اجتماعه الأخیر لابد أن یكون عامل التوصیل في منزله.

«إع»