مسؤول أممي:الكويت نموذج دولي في دعم الأمن والسلم ودبلوماسية السلام

23 أبريل 2020 || أكد ممثل الأمین العام للأمم المتحدة المنسق المقیم لدى الكویت الدكتور طارق الشیخ أن الكویت تشكل نموذجا دولیا یقتدى به على صعید تقدیم العون والمساعدة لدعم الأمن والسلم الدولیین وبناء الشراكات الدولیة والإقلیمیة واتباع دبلوماسیة السلام والدبلوماسیة الوقائیة.

جاء ذلك في بیان صحفي مشترك اليوم أصدره ممثل الأمین العام للأمم المتحدة المنسق المقیم لدى البلاد ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون المنظمات الدولیة ناصر الھین بمناسبة الیوم الدولي لتعددیة الأطراف والدبلوماسیة من أجل السلام الذي یصادف یوم غد الجمعة.

وقال الشیخ إن الكویت لدیھا إیمان یقیني بتعددیة الأطراف الدولیة وأھمیتھا والتى تجلت فى التعاون العالمي غیر المسبوق في مواجھة فیروس كورونا المستجد مشددا على أن ھذه الجھود والمواقف السیاسیة الفاعلة التى تنتھجھا وزاره الخارجیة والحكومة الكویتیة تعتبر امتدادا لمدرسة حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني.

وأضاف “في الأمم المتحدة نرحب دوما بالدور الكویتي الداعم لتعددیة الأطراف الدولیة على جمیع المستویات لتعزیز الأمن والسلم وتعزیز الشراكات متعدده الأطراف”.

وأوضح أن دولة الكویت اضطلعت بدور ریادي في مجال الشراكات التعددیة ودبلوماسیة السلام وكان ذلك جلیا من خلال جھودھا الحثیثة وعملھا الدؤوب خلال فترة عضویتھا في مجلس الأمن لعام للمرة الثانیة بعد عضویتھا الأولى لعامي 1978-1979.

ولفت إلى أن دولة الكویت لم تأل جھدا في اتخاذ القرارات خصوصا في القضایا التي تھم المنطقة العربیة والحفاظ على السلم والأمن الدولي موضحا أن فترة العضویة لدولة الكویت في مجلس الأمن ارتكزت على أربع أولویات ھي تبني القضایا العربیة ومن أبرزھا القضیة الفلسطینیة وتبني القضایا الإنسانیة ومنع نشوب النزاعات والدبلوماسیة الوقائیة والوساطة وتحسین أسالیب عمل مجلس الأمن.

وعن احتفاء الأمم المتحدة في 24 أبریل ھذا العام بالذكرى الثانیة للیوم الدولي لتعددیة الأطراف والدبلوماسیة من أجل السلام أفاد بأنه ھذا الیوم الدولي یعتبر بمنزلة إعادة تأكید لمیثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحل النزاعات بین الدول من خلال الوسائل السلمیة ویشدد على استخدام الدبلوماسیة المتعددة الأطراف في التوصل إلى حلول سلمیة للنزاعات بین الأمم.

وفي ھذا الشأن أكد الشیخ أھمیة تسلیط الضوء بھذه المناسبة في ظل الظروف الحالیة من انتشار فیروس كورونا المستجد والنزاعات غیر المحسومة والتغیر المناخي الجامح وتفاقم أوجه عدم المساواة وتدھور الأوضاع الانسانیة وغیره من المآسي التي یشھدھا العالم.

وبھذه المناسبة أیضا شاطر مساعد وزیر الخارجیة لشؤون المنظمات الدولیة ناصر الھین رأي ممثل الأمین العام المنسق المقیم حیال أھمیة ھذه الاحتفالیة في الدفع لمزید من التعاون الدولي في ظل جائحة كورونا التي باتت تھدد العالم بأسره مشیدا بالدور الحیوي الذي تؤدیه الأمم المتحدة وكل منظماتھا المتخصصة للتصدي لھذه الكارثة.

وأكد الھین ما تولیه الكویت من أھمیة للدور الحیوي التي تقوم به الأمم المتحدة منوھا بحجم التعاون بین دولة الكویت والأمم المتحدة وممثلھا المنسق المقیم لدى البلاد الدكتور طارق الشیخ وكل مدیري مكاتب المنظمات المتخصصة مستذكرا أبرز الإنجازات التي حققتھا الكویت من خلال تلك الشراكة.

وأعرب عن التقدیر للتكریم الأممي لسمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتسمیة سموه «قائدا للعمل الإنساني» ودولة الكویت «مركزا للعمل الإنساني» مشیرا إلى استضافة الكویت مؤتمرات المانحین لدعم الوضع الإنساني في سوریا ومشاركتھا إلى جانب الأمم المتحدة والدول الصدیقة والاتحاد الأوروبي برئاسة بعض المؤتمرات الآخرى.

ولفت أیضا إلى استضافة الكویت المفاوضات الیمنیة – الیمنیة التي استمرت أكثر من ثلاثة أشھر برعایة الأمم المتحده كما استمرت دولة الكویت في جھودھا الإنسانیة بدعم كل الشعوب المنكوبة عبر تقدیم مساھمات سخیة لرفع المعاناة عنھم منھا ملیار وتسعمئة ملیون دولار للوضع في سوریا وستمئة ملیون دولار للیمن.

وذكر الھین أن دولة الكویت منذ تبوئھا مقعدھا في مجلس الأمن للعامین 2019/2018 لم تتوان في الاستمرار في نھجھا الإنساني وسیاستھا الحكیمة المعتدلة ومن المحطات المھمة خلال تلك العضویة إصدار مجلس الأمن القرار 2474 الذي قدمته الكویت والمعني بالمفقودین نتیجة النزاعات المسلحة.

ولفت في ھذا الصدد أیصا إلى إصدار القرار رقم2449 المقدم من دولة الكویت إلى جانب السوید لتجدید عمل آلیة وصول المساعدات الإنسانیة عبر الحدود إلى سوریا والقرار رقم 2401 بوقف إطلاق النار والسماح بتقدیم المساعدات الإنسانیه لسوریا.

وعرض الھین أیضا جھود دولة الكویت في دعم العراق في الصعد كافة ومنھا استضافتھا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق كما كان للكویت دور بارز كذلك في العمل للم الشمل الخلیجي إذ شكلت جھودھا الحثیثة ركیزة في الدفع باتجاه ذلك.

وذكر الھین أن دولة الكویت عززت أخیرا مفھوم العمل المتعدد الأطراف وذلك من خلال مساھمتھا السخیة بمبلغ 60 ملیون دولار أمریكي استجابة لنداء الأمین العام للأمم المتحدة لدعم جھود منظمة الصحة العالمیة في التصدي لانتشار فیروس كورونا لأن دولة الكویت المساھم الأول والوحید من منطقة الشرق الأوسط لصندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمیة.

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