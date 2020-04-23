وزير الداخلية يشكل فريق عمل للقضاء على ظاهرة تجار الإقامات

23 أبريل 2020 || أصدر نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قرارا وزاریا بتشكیل فریق عمل للقضاء بشكل نھائي على ظاھرة تجار الإقامات واتخاذ الإجراءات والتدابیر الاحترازیة والوقائیة لتجفیف جمیع منابع استقدام العمالة الھامشیة.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة في بیان صحفي إن الوزیر الصالح ناقش مع فریق العمل خلال اجتماعه الأول سرعة البدء في إیجاد آلیة عمل مكتملة الأركان لتنفیذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاھرة تجار الإقامات في البلاد.

ویعنى اختصاص الفریق وفق التكلیف المحدد في القرار الوزاري بالعمل على توفیر البیانات والمعلومات اللازمة وتقدیم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونیة الكفیلة بمسألة المتسببین في دخول العمالة الوھمیة إلى البلاد.

وتضمن القرار الوزاري تكلیف فریق العمل مراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطویرھا بما یترتب علیھ تحدید الآلیة المناسبة للقضاء بشكل نھائي على ظاھرة تجار الإقامات واتخاذ الإجراءات والتدابیر الاحترازیة والوقائیة لتجفیف جمیع منابع استقدام العمالة الھامشیة في المستقبل وفق اللوائح والقوانین المنظمة لھذا الأمر.

ویضم فریق عمل الذي یترأسھ وزیر الداخلیة في عضویتھ كلا من المدیر العام للھیئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ووكیل وزارة الداخلیة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الدیین والمدیر العام للادارة العامة للتحقیقات اللواء حقوقي الدكتور فھد الدوسري ووكیل وزارة الداخلیة المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ووكیل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونیة زكریا الأنصاري ومن إدارة الفتوى والتشریع المستشار علي مناور.

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