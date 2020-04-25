«الصحة»: 278 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والإجمالي 2892 .. وأربع حالات وفاة

25 أبريل 2020 || أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 278 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2892 فيما سجلت 4 حالات وفاة كانت أصيبت بالفيروس.

وقال السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 13 حالة 10 منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة و3 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لفرنسا وجميعها قدمت ضمن المرحلة الثانية من رحلات الإجلاء الجوي.

وأضاف أن عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد – 19» بلغ 252 حالة «13 حالة منها لمواطنين كويتيين» و«109 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية» و«51 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية» و«31 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية» و«11 حالة لفئة المقيمين بصورة غيرة قانونية» و«9 حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية» و«6 حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية» و«6 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية» و«5 حالات لمقيمين من الجنسية السورية» و«3 حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية» و«حالتين لمقيمين من الجنسية السريلانكية» و«حالتان لمقيمين من الجنسية الأردنية» و«حالتان لمقيمين من الجنسية اللبنانية» و«حالة لمقيم من الجنسية الروسية» و«حالة لمقيم من الجنسية العراقية».

وأشار إلى أنه تم رصد 13 حالة أخرى حيث جارٍ البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بواقع «10 حالات لمواطنين كويتيين» و«3 حالات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية».

وأما حالات الوفاة الأربع فقد ذكر السند أنها من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض «كوفيد – 19» وهي «حالة لمواطنة كويتية تبلغ من العمر 74 سنة» و«حالة لمقيم من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 45 عامًا» و«حالة لمقيم من الجنسية البنغلادشية يبلغ العمر 64 سنة» و«حالة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 59 سنة» وجميع حالات الوفاة السابقة كانت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة سائلًا الله لهم وللجميع الرحمة.

أما آخر المستجدات في العناية المركزة فقد أوضح أنه في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم خروج حالتين من العناية المركزة إلى الجناح ودخول 4 حالات جديدة إلى العناية وبذلك يصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 58 حالة منها 33 حالة مستقرة و25 حالة حرجة فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض «كوفيد – 19» والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 2217 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 43 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض «كوفيد – 19» في دولة الكويت 656 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة والتي تهدف لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» والقضاء عليه موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.