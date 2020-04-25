«نزاهة»: تلقينا 13 بلاغا عن شبهات فساد خلال فترة تعطيل الجهات الحكومية

25 أبريل 2020 || قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» اليوم السبت أنها تلقت 13 بلاغا عن شبهات فساد وذلك عبر عبر البريد الإلكتروني خلال فترة تعطيل أعمال الجهات الحكومية التي اقرها مجلس الوزراء جراء تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأوضح الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق والمتحدث الرسمي باسم «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي أن الهيئة تعكف على دراسة الوقائع المرسلة ومدى انطباق شروط البلاغات الواردة في قانون إنشائها «رقم 2 لسنة 2016».

وأضاف أنه سيتم التواصل مع المبلغ وذوي الصلة إن تطلب الأمر لاستكمال الإجراءات والبيانات مع ضمان سرية بيانات المبلغ وحمايته وفق ما يقرره القانون من ضمانات لتقديم البلاغ.

وذكر أن «نزاهة» قامت بتفعيل خدمة استقبال البلاغات عن جرائم الفساد الواردة ضمن اختصاصها في القانون الخاص بإنشائها والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وذلك عن طريق البريد الالكتروني المخصص لذلك.

وأشار الى أن «نزاهة» مستمرة باستقبال البلاغات عن جرائم الفساد عبر البريد الالكتروني في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ورغم تعطيل الأعمال في الجهات الحكومية.