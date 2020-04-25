وزير الداخلية يتفقد المحاجر الصحية ومراكز الإيواء ب«الرتقة» ومركز عمليات أمن الحدود البرية

25 أبريل 2020 || قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم السبت بتفقد المحاجر الصحية ومراكز الإيواء في منطقة الرتقة ومركز عمليات أمن الحدود البرية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب«الداخلية» في بيان صحفي أن الصالح اطلع خلال تفقده للمحاجر الصحية ومراكز الإيواء على مستوى الخدمات وأماكن الإعاشة والرعاية الطبية المقدمة للحالات المحجورة والخطط الموضوعة لتأمين المحاجر.

وأضافت أنه استمع الى شرح من الطاقم الطبي لوزارة الصحة عن أعداد المحجور عليهم وعدد الحالات المشتبه فيها التي يتم استقبالها كما اطمأن منهم على توفر جميع المواد الطبية.

وأكد أن الدولة وضعت كافة الإمكانات المادية والبشرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19» مبينا أن القيادة السياسية العليا تضع ثقتها الكاملة في رجال المؤسسة الأمنية وتشكرهم على الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفيروس.

كما تفقد الصالح مركز عمليات أمن الحدود البرية حيث استمع لشرح مفصل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ سالم نواف الصباح عن كيفية التجهيزات والاجراءات الوقائية والتقنية والأمنية المتخذة لمواجهة أي أخطار محتملة وكيفية التصدي لها والطرق المتبعة لمواجهتها وكيفية التعامل مع مخالفي الإقامة وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم.

وأعرب الصالح في ختام جولته عن شكره لجميع رجال المؤسسة الأمنية مشددا على اليقظة والانتباه وعدم التهاون في تطبيق أحكام قانون الحظر على الجميع بما يهدف الصالح العام للبلاد.