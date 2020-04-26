«الصحة»: 183 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والاجمالي 3075.. وتسجيل حالة وفاة

26 أبريل 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 183 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3075 فيما سجلت حالة وفاة لمقيم من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 57 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة منذ 24 يوما.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 20 حالة «16 حالة لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة» و«حالتين لمواطنين كويتين مرتبطة بالسفر لفرنسا» و«حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لبلجيكا» و«حالة لمقيم من الجنسية الهندية مرتبطة بالسفر لفرنسا» وجميع الحالات السابقة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

وأضاف السند أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 149 حالة «16 حالة لمواطنين كويتيين» و«52 لمقيمين من الجنسية الهندية» و«26 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية» و«14 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية» و«9 حالات لمقيمين من الجنسية السورية» و«8 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية».

وأوضح أن من الحالات المخالطة «5 حالات لمقيمين من الجنسية اليمنية» و«3 حالات لمقيمين من الجنسية الأردنية» و«3 حالات لمقيمين من الجنسية اللبنانية» و«3 حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية» و«حالتين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية» و«حالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية» و«حالة واحدة لكل من الجنسيات التالية: «السعودية والسيريلانكية والأثيوبية والعراقية والنيبالية والإيطالية».

وذكر أن الحالات المصابة وهي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بلغ 14 حالة «9 حالات لمواطنين كويتيين» و«حالتين من الجنسية السيريلانكية» و«حالتين من الجنسية الإيرانية» و«حالة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية».

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة أوضح أن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 61 حالة منها 31 حالة حرجة و30 حالة مستقرة فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض «كوفيد – 19» والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 2249 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 150 حالة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض «كوفيد – 19» في دولة الكويت 806 حالات.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة والتي تهدف لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

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