الرئيس الغانم يدعو رؤساء ومقرري اللجان ومن يرغب من النواب الى اجتماع لمكتب المجلس غداً

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن توجيه دعوة لرؤساء ومقرري اللجان البرلمانية ومن يرغب من النواب لحضور اجتماع لمكتب المجلس يوم غد الاثنين وذلك للتباحث في مدى الحاجة لعقد جلسات للمجلس لإقرار القوانين ذات الصلة بـأزمة كورونا.

واضاف الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم “هناك عدة آراء قد تكون مختلفة فأرغب في التشاور مع الزملاء النواب في هذا الاجتماع لنحدد إن كانت هناك حاجة لعقد جلسة نقر فيها بعض القوانين الطارئة والملحة وذات الصلة بالأزمة والتي لا تحتمل التأخير”.

وذكر الغانم ان عمل اللجان البرلمانية لم يتوقف وان موظفو وموظفات الأمانة العامة تم إعطاؤهم العطلة بناء على توجيهات السلطات الصحية في البلاد.

واضاف الغانم ” توجيهاتي لرؤساء اللجان بالدعوة للاجتماعات والانتهاء من أكبر عدد ممكن من القوانين ليتسنى لنا في حال استئناف جلسات المجلس إقرار أكبر عدد ممكن من القوانين خاصة وأن اللجان مطابخ المجلس وهي التي يتم فيها النقاش فإذا خرج القانون من اللجنة وهو في حالة شبه اتفاق أو هناك حد أدنى من التوافق بين النواب وبين الحكومة وهذا يسهل ويعجل في إقراره بالمجلس”.

وذكر الغانم” اللجان مستمرة ولجان الميزانيات والمالية تجتمع واللجان الأخرى كثير منها يجتمع وأحث زملائي النواب أن يجتمعوا وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في التعاميم الواردة”.

واعرب الغانم عن شكره لموظفي الأمانة العامة على حضورهم بالحد الأدنى الضروري ، مبينا انه لا يمكن أن تتم الاجتماعات دون وجودهم.

وذكر الغانم انه ثبت أمس الاول إصابة مصور في المجلس بفايروس كورونا وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ويتم حاليا فحص كل من خالطهم وفق توجيهات وزارة الصحة.

وكان الغانم قد استهل تصريحه بالاعراب عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والى الشعب الكويتي وإلى اعضاء مجلس الأمة وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء والاخوة والاخوات الوزراء بحلول شهر رمضان المبارك، قائلا “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قدوم خير وأن يقينا شر الوباء”.