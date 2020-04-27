«الفتوى والتشريع» تراجع مناقصة تحديث محطات الكهرباء

27 أبريل 2020 || عقد فریق عمل الطوارئ لعقود الجھات الحكومیة في إدارة الفتوى والتشریع التابعة لمجلس الوزراء اجتماعا برئاسة المستشار الدكتور مرسال الماجدي مع ممثلي وزارة الكھرباء والماء لمراجعة مناقصة تطویر وتحدیث محطات الكھرباء.

وقال المستشار الماجدي لـ عقب الاجتماع الیوم إنه تم التأكد من صحة النصوص القانونیة قبل طرح المناقصة إعمالا لنص المادة رقم 5 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظیم إدارة الفتوى والتشریع.

وأضاف أن المناقصة ھي إحدى المناقصات المھمة لوزارة الكھرباء والماء وتھدف إلى ضمان استمرار تقدیم الوزارة خدماتھا دون انقطاع وفق خطة عملھا.

وذكر أن عدد العقود التي تمت مراجعتھا من فریق الطوارئ بلغ 210 مشاریع عقود ومناقصات وممارسات عامة خلال فترة الظروف التي تمر بھا البلاد حالیا.

وبین أن فریق الطوارئ یعمل یومیا وعلى مدار الأسبوع بناء على توجیھات رئیس «الفتوى والتشریع» المستشار صلاح المسعد.

«إع»