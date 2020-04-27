الغانم ترأس اجتماعا مفتوحا لمكتب المجلس

ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعا مفتوحا لمكتب المجلس اليوم بحضور 25 نائبا، استعرض خلاله إمكانية عقد جلسات للمجلس في الفترة المقبلة وماهية القوانين والقضايا المزمع بحثها خلال تلك الجلسات وفي حال رأى الأغلبية عقد جلسة تأخذ الاقتراحات للعرض على مكتب المجلس وفق تفويض المجلس في الجلسة الماضية مع تحديد معايير الأولوية للبنود.

وحضر الاجتماع في مكتب المجلس إضافة إلى الرئيس الغانم، أمين سر المجلس د. عودة الرويعي ومراقب المجلس نايف المرداس والنواب عدنان عبد الصمد وسعدون حماد العتيبي وماجد المطيري وفيصل الكندري ود.بدر الملا ود.عبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وخليل الصالح وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وخالد الشطي وعبدالله الكندري ومحمد الدلال ود.خليل أبل وخلف دميثير وأسامة الشاهين وأحمد الفضل وصفاء الهاشم وعبدالله فهاد ورياض العدساني ومحمد الهدية ود.محمد الحويلة وامين عام المجلس علام الكندري.